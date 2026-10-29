Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, portées par une série de résultats jugés solides par les investisseurs, à l'issue d'une séance aussi marquée par l'annonce du départ anticipé de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

La Bourse de Paris a gagné 1,05 %, Francfort 1,31 % et Londres 0,29 %.