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Les Bourses européennes terminent en hausse
information fournie par AFP 29/10/2026 à 17:47

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, portées par une série de résultats jugés solides par les investisseurs, à l'issue d'une séance aussi marquée par l'annonce du départ anticipé de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

La Bourse de Paris a gagné 1,05 %, Francfort 1,31 % et Londres 0,29 %.

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