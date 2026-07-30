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PBF Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juillet - ** L'action du raffineur américain PBF Energy

PBF.N a progressé de11,2%pour atteindre un plus haut historique à 70,47 dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté de 6,22 dollars par action pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,17 dollars – données LSEG

** Le débit de pétrole brut et de matières premières a augmenté pour atteindre 887.300 barils par jour (bpd), contre 839.100 bpd un an plus tôt

** La société prévoit un débit compris entre 900.000 et 960.000 bpd pour le troisième trimestre

** La production de diesel renouvelable au troisième trimestre devrait s’établir en moyenne entre 18.000 et 20.000 barils par jour environ

** PBF a également bénéficié de la remise en service de sa raffinerie de Martinez, en Californie

** "Nous estimons que le contexte actuel du raffinage reste favorable, les marges se maintenant au-dessus des niveaux observés en milieu de cycle. PBF est bien placée pour tirer parti de ce contexte et pourrait accélérer son processus de désendettement à mesure que ses flux de trésorerie se renforcent" - UBS

**En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de156,2% depuis le début de l'année

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