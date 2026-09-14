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PBF Energy annonce une émission d'obligations de 500 millions de dollars ; son action progresse avant l'ouverture du marché
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 13:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions de la raffinerie de pétrole PBF Energy PBF.N ont progressé de 1,1 % à 79,20 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché lundi, alors que la société cherche à lever des fonds

** Les actions de PBF progressent alors que les valeurs énergétiques suivent la hausse des cours du brut , les nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et les attaques contre des navires au Moyen-Orient ayant exacerbé les craintes concernant l'approvisionnement

** PBF, dont le siège se trouve à Parsippany, dans le New Jersey, annonce une émission privée de 500 millions de dollars d’obligations échangeables arrivant à échéance le 15 janvier 2032

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour rembourser intégralement ses obligations non garanties à 7,875 % arrivant à échéance en 2030

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour financer des opérations de « capped call », utilisées pour atténuer la dilution potentielle

** PBF affiche une capitalisation boursière d’environ 9,3 milliards de dollars

** Vendredi, l’action a clôturé en hausse de 1,6 %, atteignant un plus haut historique de 78,30 $; elle a bondi de 189 % depuis le début de l’année, surpassant largement la progression de 46 % de l’indice S&P 400 Energy .SPMDCEN

** La recommandation moyenne de 14 analystes est “conserver”; l'objectif de cours médian est de 69 dollars, en hausse par rapport aux 43 dollars du 14 juin, selon LSEG

Obligations

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/09/2026 à 13:59:07.

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