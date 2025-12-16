PBF a éteint dimanche l'incendie d'une unité de cokéfaction à la raffinerie de Torrance, en Californie

(Ajout d'une entreprise qui ne répond pas et d'un historique de l'unité) par Erwin Seba

PBF Energy PBF.N a éteint un incendie dimanche matin dans une unité de cokéfaction de sa raffinerie de 160 000 barils par jour (bpd) dans la région de Los Angeles à Torrance, en Californie, selon un avis déposé auprès de l'Office californien des services d'urgence.

L'avis ne précise pas sur laquelle des deux unités de cokéfaction l'incendie s'est déclaré à la raffinerie. L'unité de cokéfaction sud a une capacité de 25 000 bpj et l'unité de cokéfaction nord a une capacité de 27 000 bpj.

Un porte-parole de PBF n'a pas répondu lundi à une demande de commentaire sur l'incendie et ses effets possibles sur les activités de la raffinerie.

Les unités de cokéfaction transforment le pétrole brut résiduel encrassé en matières premières pour les carburants ou en coke de pétrole, qui peut être utilisé comme substitut au charbon.