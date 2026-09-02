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Pays-Bas-La banque centrale transfère à Londres une part de ses réserves d'or d'Amérique du Nord
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 16:01
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La Banque centrale néerlandaise (DNB) a annoncé mercredi avoir transféré 86 tonnes d'or d'Amérique du Nord vers Londres au cours des six derniers mois, précisant qu'il s'agit pour elle de mieux se préparer à une éventuelle crise dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

La Banque des Pays-Bas a ainsi transféré vers la Banque d'Angleterre 27,5% de ses réserves d'or détenues pour elle par les Etats-Unis et le Canada.

"Compte tenu de l'agitation géopolitique croissante, la DNB renforce sa préparation aux situations de crise", a déclaré la banque.

"L'or détenu auprès de la Banque d'Angleterre est considéré comme l'or le plus facilement négociable au monde et sera donc le plus facilement accessible en cas de crise", a-t-elle ajouté.

La Banque d'Angleterre, à Londres, stocke l'or pour le compte de nombre de banques centrales et la capitale britannique abrite la plus grande place mondiale de négoce d'or de gré à gré, où les participants négocient directement entre eux plutôt que par l'intermédiaire d'une bourse.

La BoE n'a pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaires.

Le transfert de l'Amérique du Nord vers la Grande-Bretagne n'a pas modifié le volume des réserves d'or néerlandaises, qui demeurent à 612,4 tonnes. Les Pays-Bas entreposent désormais 32% de leur or à Londres, près de 31% sur leur territoire et 37% répartis à parts égales entre les Etats-Unis et le Canada.

(Bart Meijer à Amsterdam et Polina Devitt à Londres, Version française Benoit Van Overstraeten)

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