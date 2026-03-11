PayPay, propriété de SoftBank, prévoit de fixer le prix de l'introduction en bourse à un niveau proche du bas de la fourchette, d'après certaines sources

L'offre publique initiale (introduction en bourse) de SoftBank 9984.T PayPay PAYP.O devrait se situer autour du bas de la fourchette de commercialisation, alors que les tensions au Moyen-Orient troublent les marchés, selon deux sources familières avec le sujet.

Le livre d'ordres pour l'introduction en bourse de l'opérateur japonais d'applications de paiement est souscrit plus de cinq fois, a déclaré l'une des sources. Le livre est maintenant fermé et le prix sera finalisé après les heures d'ouverture du marché américain mercredi, a ajouté la source.

La société proposait 55 millions d'actions de dépositaire américain, dont le prix unitaire se situait entre 17 et 20 dollars, comme l'indiquait un dossier déposé au début du mois, visant une valorisation pouvant atteindre 13,4 milliards de dollars.

Les sources ont refusé d'être nommées car les informations ne sont pas publiques. PayPay n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.