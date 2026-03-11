 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PayPay, propriété de SoftBank, prévoit de fixer le prix de l'introduction en bourse à un niveau proche du bas de la fourchette, d'après certaines sources
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 01:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'offre publique initiale (introduction en bourse) de SoftBank 9984.T PayPay PAYP.O devrait se situer autour du bas de la fourchette de commercialisation, alors que les tensions au Moyen-Orient troublent les marchés, selon deux sources familières avec le sujet.

Le livre d'ordres pour l'introduction en bourse de l'opérateur japonais d'applications de paiement est souscrit plus de cinq fois, a déclaré l'une des sources. Le livre est maintenant fermé et le prix sera finalisé après les heures d'ouverture du marché américain mercredi, a ajouté la source.

La société proposait 55 millions d'actions de dépositaire américain, dont le prix unitaire se situait entre 17 et 20 dollars, comme l'indiquait un dossier déposé au début du mois, visant une valorisation pouvant atteindre 13,4 milliards de dollars.

Les sources ont refusé d'être nommées car les informations ne sont pas publiques. PayPay n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SOFTBANK GROUP
20,205 EUR Tradegate -5,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 11.03.2026 03:50 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 03H00 GMT, au douzième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Une possible intervention concertée face à la flambée du pétrole L'Agence internationale de l'énergie (AIE) propose un recours sans précédent ... Lire la suite

  • Cette photo prise le 10 mars 2026 et publiée par l'agence de presse nord-coréenne KCNA montre Kim Jong Un en train de superviser de nouveaux tirs d'essai de missiles de croisière stratégiques, accompagné de sa fille Ju Ae ( KCNA VIA KNS / STR )
    Iran: la Corée du Nord dit respecter l'élection du nouveau guide suprême
    information fournie par AFP 11.03.2026 03:11 

    La Corée du Nord respecte le choix de l'Iran concernant son nouveau guide suprême, a rapporté mercredi la presse d'Etat, tout en accusant les Etats-Unis et Israël de détruire la paix régionale. "S'agissant de la récente annonce officielle selon laquelle l'Assemblée ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse à Miami, Etats-Unis le 9 mars 2026. ( AFP / SAUL LOEB )
    Washington veut empêcher Téhéran de poser des mines dans le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 11.03.2026 02:39 

    Washington menace de lourdes "conséquences militaires" l'Iran, qu'il suspecte de vouloir miner le détroit d'Ormuz, axe stratégique pour le pétrole mondial. Le président américain a affirmé mardi que l'Iran s'exposait à des "conséquences militaires (...) sans précédent" ... Lire la suite

  • Un Falcon 10X présenté au siège de Dassault, à Bordeaux, le 10 mars 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Dassault dévoile le Falcon 10X, jet d'affaires inspiré du Rafale
    information fournie par AFP 11.03.2026 02:17 

    Maître des chasseurs Rafale, le français Dassault a dévoilé le Falcon 10X, son dernier jet privé, plus rare et plus cher que ses concurrents nord-américains, mais attendu pour ses performances issues de technologies militaires dans un marché en croissance. Dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank