PayPay et son bailleur de fonds souhaitent lever environ 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PayPay et un actionnaire vendeur visent à lever jusqu'à 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi l'application de paiement japonaise soutenue par SoftBank.

SOFTBANK GROUP
22,295 EUR Tradegate +1,32%
