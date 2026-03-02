PayPay et son bailleur de fonds souhaitent lever environ 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

PayPay et un actionnaire vendeur visent à lever jusqu'à 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi l'application de paiement japonaise soutenue par SoftBank.