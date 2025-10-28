Paypal, UnitedHealth, UPS... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Jetblue Airways

JetBlue Airways a fait part d'une dégradation de ses résultats au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, le groupe de transport aérien a vu sa perte nette s'alourdir en passant de 60 à 140 millions de dollars. La perte nette par action s'est ainsi élevée à 0,39 dollar, contre 0,17 dollar un an plus tôt, mais le consensus s'attendait à une perte plus importante à 0,43 dollar par action. Parallèlement, le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 1,8%, à 2,322 milliards de dollars.

NXP

Le chiffre d'affaires de NXP s'est élevé à 3,17 milliards de dollars, en baisse de 2% sur un an, au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, sur ces trois mois, le résultat opérationnel (Gaap) du fabricant néerlandais des semi-conducteurs coté à Wall Street a reculé de 10%, à 893 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (Gaap) a fléchi sur cette période de 12%, à 631 millions de dollars. Par action, le bénéfice dilué (Gaap) a diminué de 11%, à 2,48 dollars. La marge brute (Gaap) est de 56,3%, contre 57,4% un an plus tôt.

Paypal

Au troisième trimestre, le bénéfice net non-Gaap de Paypal a atteint 1,288 milliard de dollars, soit une progression de 5%. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice par action dilué s'est quant à lui installé à 1,34 dollar, mieux que la prévision du consensus à 1,21 dollar. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7%, à 8,417 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 8,22 milliards de dollars. Le spécialiste des services de paiement en a profité pour relever certains de ses objectifs annuels.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a fait mieux que prévu au troisième trimestre avec un bénéfice par action ajusté de 2,92 dollars, contre des attentes à 2,81 dollars. Parallèlement, les revenus trimestriels se sont élevés à 113,16 milliards de dollars, alors que le consensus était de 113,04 milliards de dollars. En revanche, la marge a atteint seulement 2,1%, loin des 5,6% d'il y a un an. Avec ces données globalement encourageantes, la compagnie d'assurance santé américaine a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

UPS

UPS a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 22,2 milliards de dollars il y a un an. Mais ils dépassent les attentes : 20,83 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, les revenus ont diminué de 2,6%, principalement en raison d'une baisse attendue du volume. Sur ce trimestre, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a affiché une marge opérationnelle ajustée consolidée de 10%, contre 8,9% il y a un an à la même période. Le bénéfice net est en repli en glissement annuel, passant de 1,53 milliard, à 1,31 milliard de dollars.