 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 212,39
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Paypal, UnitedHealth, UPS... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 28/10/2025 à 14:08

(AOF) - Jetblue Airways

JetBlue Airways a fait part d'une dégradation de ses résultats au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, le groupe de transport aérien a vu sa perte nette s'alourdir en passant de 60 à 140 millions de dollars. La perte nette par action s'est ainsi élevée à 0,39 dollar, contre 0,17 dollar un an plus tôt, mais le consensus s'attendait à une perte plus importante à 0,43 dollar par action. Parallèlement, le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 1,8%, à 2,322 milliards de dollars.

NXP

Le chiffre d'affaires de NXP s'est élevé à 3,17 milliards de dollars, en baisse de 2% sur un an, au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, sur ces trois mois, le résultat opérationnel (Gaap) du fabricant néerlandais des semi-conducteurs coté à Wall Street a reculé de 10%, à 893 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (Gaap) a fléchi sur cette période de 12%, à 631 millions de dollars. Par action, le bénéfice dilué (Gaap) a diminué de 11%, à 2,48 dollars. La marge brute (Gaap) est de 56,3%, contre 57,4% un an plus tôt.

Paypal

Au troisième trimestre, le bénéfice net non-Gaap de Paypal a atteint 1,288 milliard de dollars, soit une progression de 5%. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice par action dilué s'est quant à lui installé à 1,34 dollar, mieux que la prévision du consensus à 1,21 dollar. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7%, à 8,417 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 8,22 milliards de dollars. Le spécialiste des services de paiement en a profité pour relever certains de ses objectifs annuels.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a fait mieux que prévu au troisième trimestre avec un bénéfice par action ajusté de 2,92 dollars, contre des attentes à 2,81 dollars. Parallèlement, les revenus trimestriels se sont élevés à 113,16 milliards de dollars, alors que le consensus était de 113,04 milliards de dollars. En revanche, la marge a atteint seulement 2,1%, loin des 5,6% d'il y a un an. Avec ces données globalement encourageantes, la compagnie d'assurance santé américaine a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

UPS

UPS a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 22,2 milliards de dollars il y a un an. Mais ils dépassent les attentes : 20,83 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, les revenus ont diminué de 2,6%, principalement en raison d'une baisse attendue du volume. Sur ce trimestre, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a affiché une marge opérationnelle ajustée consolidée de 10%, contre 8,9% il y a un an à la même période. Le bénéfice net est en repli en glissement annuel, passant de 1,53 milliard, à 1,31 milliard de dollars.

Valeurs associées

NXP SEMICONDUCTO
184,000 EUR Tradegate -5,15%
NXP SEMICONDUCTO
441,500 USD LSE +112,55%
NXP SEMICONDUCTO
188,500 EUR XETRA -0,79%
NXP SEMICONDUCTO
221,5600 USD NASDAQ 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
70,2500 USD NASDAQ 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
365,910 USD NYSE 0,00%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
89,200 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2025 à 14:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en hausse, l'optimisme ne retombe pas
    information fournie par AFP 28.10.2025 14:37 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, poursuivant sa course aux records liée aux espoirs d'un accord commercial sino-américain, avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et une multitude de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Le siège de Microsoft en France. (Crédit: / Adobe Stock)
    Nouvel accord entre Microsoft et OpenAI
    information fournie par AOF 28.10.2025 14:37 

    (AOF) - Partenaires depuis 2019, Microsoft et OpenAI ont signé un nouvel accord qui renforce leur relation, consolide leurs bases et prépare un succès durable à long terme. L’accord prévoit la création d’une société d’intérêt public (PBC) et une recapitalisation. ... Lire la suite

  • Le sous-marin lanceur d'engins "L'Indomptable" au large de Brest, le 4 avril 2005. ( AFP / FRED TANNEAU )
    Dissuasion nucléaire : la France déploie les nouveaux missiles M51 à bord de ses sous-marins lanceurs d'engins
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.10.2025 14:32 

    Le M51.3 "est plus performant en termes de portée, de précision et de capacité de pénétration", selon les armées. Après douze ans de travaux de modernisation, la marine française a déployé une nouvelle version des missiles intercontinentaux déployés dans les sous-marins ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2025 14:24 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Microsoft, Starbucks, Snap) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,64%), pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank