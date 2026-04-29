PayPal s'apprête à scinder son activité Venmo, selon CNBC

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Selon un reportage diffusé mercredi par CNBC, le nouveau directeur général de PayPal PYPL.O s'apprête à faire de Venmo une entité distincte dans le cadre d'une réorganisation plus large.