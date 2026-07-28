PayPal poursuit son redressement au cours d'un trimestre décisif, alors que les interrogations concernant une éventuelle cession persistent

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* PayPal présente son plan de réduction des coûts jusqu'en 2029

* La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, au-delà des attentes

* Ces résultats interviennent alors que les rumeurs de rachat vont bon train

* Prévoit une baisse à un chiffre faible de son bénéfice au troisième trimestre

(Ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 4, 6 et 15, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8; mise à jour des cours de l'action) par Manya Saini

PayPal a renforcé mardi son plan de redressement en revoyant à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et en présentant des mesures de réduction des coûts, afin de convaincre les investisseurs que sa valeur dépasse les 53 milliards de dollars de l’offre de rachat que les analystes ont qualifiée de "sous-évaluée".

La société de paiement, autrefois fleuron de la fintech américaine, a reçu une offre à 60,50 dollars par action de la part de Stripe et de la société de capital-investissement Advent International, a rapporté Reuters au début du mois, citant des sources.

Cette offre ne représente qu’une fraction de la valorisation d’environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait PayPal en 2021, alors qu’elle était la coqueluche de la période pandémique. Le conseil d’administration de la société considère cette offre comme insuffisante , ont indiqué des sources.

"Nous ne commentons pas les spéculations du marché", a déclaré le directeur général Enrique Lores aux analystes lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que la direction restait concentrée sur la maximisation de la valeur à long terme pour les actionnaires.

"Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir, je suis fermement convaincu de la justesse de notre orientation et de notre capacité à la mettre en œuvre. Dans le même temps, nous restons ouverts et objectifs dans l’évaluation des opportunités."

Enrique Lores a précisé que PayPal examinerait attentivement toute opportunité ou option stratégique susceptible, selon l'entreprise, de créer une valeur supérieure pour les actionnaires.

L’action affichait en fin de matinée une hausse de 3,4 %. "Nous nous attendons à ce que le cours de l’action évolue principalement en fonction des commentaires liés à une éventuelle transaction, compte tenu de l’actualité récente", a écrit Tien-tsin Huang, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

LE REDRESSEMENT INSAISISSABLE PayPal a eu du mal à retrouver ses marques après que la flambée des achats en ligne et des paiements numériques, provoquée par la pandémie, s’est estompée, les consommateurs ayant regagné les magasins physiques.

La concurrence s’est également intensifiée, Apple AAPL.O et Google GOOGL.O ayant développé leurs propres solutions de paiement numérique, en les intégrant dans les écosystèmes des smartphones et en érodant ainsi l’avantage de PayPal en tant que plateforme de paiement autonome.

Au fil des ans, PayPal a réagi à ces pressions par des changements radicaux, tels que des remaniements de direction, des réductions d’effectifs et une réorientation vers des produits à plus forte marge.

Pour autant, le marché reste globalement sur ses gardes, les investisseurs attendant des signes plus clairs indiquant que l’entreprise est capable de regagner des parts de marché et d’accélérer sa croissance.

PayPal a déclaré mener plusieurs initiatives de front. L’entreprise prévoit de simplifier son modèle opérationnel et de réduire les niveaux hiérarchiques d’ici 2027, d’améliorer l’efficacité marketing et la productivité d’ici 2028, tout en poursuivant la modernisation technologique et l’intégration de l’IA jusqu’en 2029.

L’entreprise prévoit de réaliser 400 millions de dollars d’économies d’ici la fin de l’année. Jamie Miller, directeur financier, a indiqué que la première phase du plan de redressement pourrait entraîner des charges liées à la transformation d’environ 120 à 140 millions de dollars au second semestre 2026.

Les investisseurs ont suivi de près les marges de PayPal ces dernières années, alors que la croissance s’est orientée vers ses activités à faible marge, tandis que la concurrence a pesé sur ses produits de marque à marge plus élevée.

La marge d'exploitation ajustée s'est établie à 17,4 % au cours du trimestre, en recul de 248 points de base par rapport aux 19,8 % enregistrés il y a un an.

La société prévoit une baisse à un chiffre faible de son bénéfice ajusté au troisième trimestre. Selon les estimations compilées par LSEG, les analystess’attendaient à ce que le bénéfice recule de 0,4 %, soit 1 cent, par rapport aux 1,34 dollar par action enregistrés au même trimestre de l’année précédente.

DES RÉSULTATS SOLIDES JUSTIFIENT UNE RÉVISION À LA HAUSSE DES PRÉVISIONS

Ces initiatives font suite à un trimestre décisif, qui a surpassé les attentes du marché. Au-delà du redressement de PayPal, ces résultats ont également offert un nouvel aperçu de la santé des consommateurs américains, dont les dépenses sont restées solides malgré des coûts d’emprunt élevés.

Le volume total des paiements a augmenté de 9 % à taux de change constants au cours du trimestre, pour atteindre 486,4 milliards de dollars.

PayPal table sur un bénéfice ajusté annuel d’environ 5,38 dollars par action, supérieur aux prévisions de 5,31 dollars. La société avait prévu une baisse à un chiffre faible voire une légère hausse de son bénéfice en 2026.

Sur une base ajustée, PayPal a réalisé un bénéfice de 1,38 dollar par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 1,28 dollar. Le chiffre d’affaires a progressé de 3 % à taux de change constants pour atteindre 8,68 milliards de dollars, alors que les analystes s’attendaient à 8,47 milliards de dollars.