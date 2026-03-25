Paychex en hausse après un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du fournisseur de services de paie Paychex PAYX.O augmentent de 3,3 % à 93,64 $ avant le marché

** La société publie un bénéfice par action ajusté de 1,71 $ au troisième trimestre, contre une estimation de 1,67 $, selon les données compilées par LSEG

** Les résultats solides sont dus à l'acquisition de Paycor HCM pour un montant de 4,1 milliards de dollars, ce qui a permis d'augmenter le nombre de clients et d'intégrer davantage de clients haut de gamme dans le giron de PAYX

** Le chiffre d'affaires total a augmenté de 20 % pour atteindre 1,81 milliard de dollars au cours du trimestre, selon PAYX

** L'action a perdu 19 % depuis le début de l'année à la dernière clôture