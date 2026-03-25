 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paychex en hausse après un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du fournisseur de services de paie Paychex PAYX.O augmentent de 3,3 % à 93,64 $ avant le marché

** La société publie un bénéfice par action ajusté de 1,71 $ au troisième trimestre, contre une estimation de 1,67 $, selon les données compilées par LSEG

** Les résultats solides sont dus à l'acquisition de Paycor HCM pour un montant de 4,1 milliards de dollars, ce qui a permis d'augmenter le nombre de clients et d'intégrer davantage de clients haut de gamme dans le giron de PAYX

** Le chiffre d'affaires total a augmenté de 20 % pour atteindre 1,81 milliard de dollars au cours du trimestre, selon PAYX

** L'action a perdu 19 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

Valeurs associées

PAYCHEX INC
90,8550 USD NASDAQ -2,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank