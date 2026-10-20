Paul Logerot devient le secrétaire général de Carmila

Dans un communiqué laconique, Carmila, foncière spécialisée dans l'immobilier commercial, annonce l'arrivée de Paul Logerot en qualité de secrétaire général. Outre cette fonction, il pilotera la communication financière de l'entreprise.

Paul Logerot a commencé sa carrière chez Lagardère et BearingPoint avant de rejoindre Klépierre, où il a notamment exercé les fonctions de directeur des relations investisseurs, puis de directeur des investissements. A ce titre, il a acquis une connaissance approfondie du secteur immobilier et des marchés financiers.

Troisième société foncière cotée spécialisée dans les centres commerciaux en Europe, Carmila gère un portefeuille de centres commerciaux en France, en Espagne et en Italie, valorisé à 6,7 MdsEUR au 31 décembre 2025. Son action bénéficie du régime SIIC et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60.