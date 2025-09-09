Patrival et Talence Gestion deviennent Talence Patrival

(AOF) - Talence Gestion et Patrival ont annoncé la finalisation de leur fusion et dévoilé leur nouvelle identité : Talence Patrival. Le nouvel ensemble représente plus de 2,3 milliards d'euros d'encours, accompagnant plus de 2000 clients grâce à une équipe de 42 collaborateurs, dont 20 gérants répartis entre Lille, Paris et Lyon. Talence Patrival est majoritairement détenue par ses collaborateurs associés, avec le soutien du groupe Finaris.
