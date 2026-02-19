 Aller au contenu principal
Patrimoine & Commerce affiche un résultat net récurrent en hausse de 8,8% en 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 11:16

Les loyers bruts de Patrimoine & Commerce se sont établis à 57,6 MEUR au 31 décembre 2025 contre 52,6 MEUR au 31 décembre 2024.

Le résultat net récurrent s'établit à 33,4 MEUR au 31 décembre 2025, soit une hausse de 8,8% par rapport au 31 décembre 2024.

En tenant compte de la variation de juste valeur des immeubles (-1,6MEUR), de la quote-part des sociétés mises en équivalence ( 9,6 MEUR), des autres produits et charges non récurrents (-0,6 MEUR) et des impacts liés aux couvertures de taux ( 0,2 MEUR), le résultat net s'établit à 40,9 MEUR au 31 décembre 2025 et 41,9 MEUR en part du groupe, soit une augmentation de 2,4% par rapport à 2024.

Le taux d'occupation financier est en amélioration et s'établit sur l'ensemble du patrimoine à 95,6%. Le taux de recouvrement des loyers et charges de l'année 2025 est de 99%.

L'actif net réévalué hors droits par action s'élève à 31,4 EUR (498,0 MEUR), en hausse de 4,4% par rapport au 31 décembre 2024.

Au 31 décembre 2025, la valeur d'expertise du patrimoine (hors droits et y compris actifs consolidés par mise en équivalence et actifs destinés à être cédés) s'établit à 909,4 MEUR, en hausse de 0,6% par rapport au 31 décembre 2024.

Valeurs associées

PATRIMOINE COM.
24,200 EUR Euronext Paris +1,26%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

