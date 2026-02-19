Patrimoine & Commerce affiche un résultat net récurrent en hausse de 8,8% en 2025
Le résultat net récurrent s'établit à 33,4 MEUR au 31 décembre 2025, soit une hausse de 8,8% par rapport au 31 décembre 2024.
En tenant compte de la variation de juste valeur des immeubles (-1,6MEUR), de la quote-part des sociétés mises en équivalence ( 9,6 MEUR), des autres produits et charges non récurrents (-0,6 MEUR) et des impacts liés aux couvertures de taux ( 0,2 MEUR), le résultat net s'établit à 40,9 MEUR au 31 décembre 2025 et 41,9 MEUR en part du groupe, soit une augmentation de 2,4% par rapport à 2024.
Le taux d'occupation financier est en amélioration et s'établit sur l'ensemble du patrimoine à 95,6%. Le taux de recouvrement des loyers et charges de l'année 2025 est de 99%.
L'actif net réévalué hors droits par action s'élève à 31,4 EUR (498,0 MEUR), en hausse de 4,4% par rapport au 31 décembre 2024.
Au 31 décembre 2025, la valeur d'expertise du patrimoine (hors droits et y compris actifs consolidés par mise en équivalence et actifs destinés à être cédés) s'établit à 909,4 MEUR, en hausse de 0,6% par rapport au 31 décembre 2024.
