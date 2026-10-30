PAT - Mise à Disposition du Rapport Financier Semestriel 2026

Plant Advanced Technologies (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT),

entreprise pionnière dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, annonce avoir

déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et mettre à la disposition du public, son rapport financier

semestriel au 30 juin 2026.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF amf-france.org ainsi que sur le site Internet de Plant

Advanced Technologies PAT : plantadvanced.com.

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant

l’information réglementée, sont intégrés dans le rapport financier semestriel :

1. Le rapport d’activité semestriel au 30 juin 2026.

2. Les comptes au 30 juin 2026.