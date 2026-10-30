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Fitch maintient la note A+ de la France mais abaisse sa perspective
information fournie par AFP 30/10/2026 à 23:37

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Fitch maintient la note A+ de la France mais abaisse sa perspective ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Fitch maintient la note A+ de la France mais abaisse sa perspective ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ mais a dégradé la perspective, de stable à négative, relevant une "détérioration" de la situation budgétaire et des taux d'emprunts.

"Une croissance plus faible, une nouvelle détérioration budgétaire et des rendements plus élevés ont accru la difficulté de mener la consolidation budgétaire soutenue nécessaire pour enrayer la trajectoire de dégradation de la dette de la France", écrit l'agence dans un communiqué, en précisant maintenir la note à A+ (dette de qualité moyenne supérieure).

Le coût d'emprunt français s'est envolé ces dernières semaines sous le poids des inquiétudes sur la soutenabilité de sa dette et des divisions politiques et sociales qui scindent le pays.

"Cette appréciation confirme l’absolue nécessité d’adopter d’ici la fin de l’année un budget responsable, qui vise à rétablir les comptes publics en réduisant notre déficit à 5 %", a réagi dans un communiqué le ministre de l'Economie Roland Lescure, indiquant que "le Gouvernement est déterminé à poursuivre sur une trajectoire de consolidation budgétaire".

Plus tôt dans la journée jeudi, Roland Lescure avait par ailleurs admis que "l'économie française (était) à l'arrêt", à la suite de la parution des chiffres du PIB pour le troisième trimestre, en recul de 0,1%, après une stagnation au deuxième trimestre et déjà un recul au premier trimestre.

La précédente notation de Fitch Ratings avait eu lieu fin août. L'agence avait alors maintenu sa notation et sa perspective, évoquant une économie française "résiliente".

Mais depuis, il y a eu une "détérioration de la dynamique de la dette" note Fitch Ratings.

"Les rendements des obligations d'État françaises ont nettement augmenté depuis notre dernière revue, dans le contexte plus large d’un +repricing+ de marché, mais beaucoup plus fortement que pour la plupart des pairs, ce qui indique une sensibilité accrue aux variations de la confiance du marché", explique notamment l'agence.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans a terminé à 4,97 % vendredi, contre 4,91 % la veille. La semaine dernière, il avait dépassé le seuil symbolique de 5 %.

"La fragmentation politique persistante et un contexte social difficile accroissent la complexité de la mise en œuvre d’une consolidation budgétaire soutenue", estime Fitch Ratings.

Toutefois, "la note de la France reste soutenue par la taille, la richesse et la diversification de son économie, la solidité de ses institutions, son appartenance à la zone euro et la résilience de son secteur bancaire", ajoute l'agence de notation.

Budget France
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