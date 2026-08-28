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Pasqal s'envole pour ses débuts au Nasdaq
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 17:34
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La société française d'informatique quantique Pasqal a réussi des débuts spectaculaires au Nasdaq, son action grimpant jusqu'à 73% vendredi avant de ramener sa progression à environ 40%. Son introduction en Bourse, réalisée par fusion avec Bleichroeder Acquisition Corp II, valorise l'entreprise à près de 2 milliards de dollars et lui apporte environ 360 millions de dollars de liquidités pour accélérer son développement industriel.

Encore déficitaire, Pasqal a réalisé 16,5 millions d'euros, soit 19,15 millions de dollars, de chiffre d'affaires en 2025 et compte déjà plusieurs contrats commerciaux, notamment avec Saudi Aramco. L'entreprise a déployé sept ordinateurs quantiques, dont quatre dans des centres nationaux de calcul en France, en Allemagne, en Italie et au Canada. Ses installations françaises et canadiennes peuvent actuellement produire jusqu'à 13 machines par an. Son cofondateur Alain Aspect a partagé le prix Nobel de physique en 2022 pour ses travaux sur l'intrication quantique.

L'entrée en Bourse intervient alors que les Etats-Unis accélèrent leurs investissements dans les technologies quantiques et que le secteur bénéficie de l'intérêt des investisseurs pour les technologies de rupture. Les ordinateurs quantiques pourraient notamment trouver des applications dans la découverte de médicaments, les matériaux et la finance, mais des problèmes de fiabilité limitent encore leur utilisation à grande échelle. Google anticipe des applications démontrant un avantage quantique dans les cinq prochaines années, tandis qu'IBM vise une machine à grande échelle tolérante aux pannes d'ici 2029.

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