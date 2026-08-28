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Pasqal, entreprise spécialisée dans l'informatique quantique, en hausse lors de son premier jour de cotation au Nasdaq
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 19:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: le titre et le premier point indiquent désormais que les actions ont augmenté et non baissé; suppression de la mention « séance mouvementée »)

28 août - ** L'action de la société française de calcul quantique Pasqal PSQL.O a clôturé en hausse de 51,1 % à 14,79 dollars lors de ses débuts au Nasdaq

** PSQL a fait son entrée en bourse après avoir fusionné avec la société à chèque en blanc Bleichroeder Acquisition Corp II, dans le cadre d'une opération qui l'évaluait à environ 2 milliards de dollars avant ce nouveau financement

** La France soutient Pasqal par l’intermédiaire de la banque publique Bpifrance, qui a participé au financement lié à la fusion

** La société se consacre au développement et à la commercialisation de technologies d’informatique quantique, en mettant particulièrement l’accent sur les processeurs quantiques à atomes neutres

** Les processeurs quantiques à atomes neutres utilisent des réseaux d’atomes non chargés, tels que le rubidium ou le césium, maintenus en place par des faisceaux laser pour effectuer des calculs quantiques

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