Pas de frappe russe sur des cibles énergétiques en Ukraine, une première depuis la "trêve" de Trump

* Le compte rendu quotidien russe n'évoque aucune cible énergétique

* Un missile tombe près d'une usine de chauffage à Lviv

* Le Kremlin parle de contacts sur la "trêve énergétique"

* Des missiles russes frappent Kyiv sans alerte préalable

par Olena Harmash et Daniel Flynn

La Russie semble s'être abstenue de bombarder des infrastructures énergétiques en Ukraine pour la première fois depuis l'annonce dimanche par Donald Trump d'un "cessez-le-feu énergétique" entre les deux pays, selon le compte rendu quotidien des opérations nocturnes donné mardi par le ministère russe de la Défense.

Moscou a en revanche continué à pilonner les réseaux logistiques et de transport de villes ukrainiennes à l'aide de missiles balistiques et de drones dans la nuit de lundi à mardi et un missile s'est abattu à tout juste plus d'un kilomètre d'une usine alimentant le système de chauffage d'une grande partie de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Dans son compte rendu des frappes de la nuit précédente, le ministère russe de la Défense n'a fait aucune mention mardi des installations énergétiques ukrainiennes, sans que l'on sache si cela traduit une action délibérée de la part de la Russie afin de respecter la trêve annoncée par le président américain - manifestement à la surprise des deux pays - censée faire baisser les prix à la pompe aux Etats-Unis.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré mardi que des contacts se poursuivaient au sujet de ce cessez-le-feu, sans préciser avec quels interlocuteurs. Il a dit n'avoir rien à ajouter sur le sujet.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a assuré mardi que l'Ukraine n'avait pas frappé les raffineries russes depuis deux jours mais que la Russie, elle, avait en revanche poursuivi ses bombardements sur des sites énergétiques durant cette période, avec six attaques lundi.

Reuters et d'autres médias ont rapporté que les responsables américains avaient menacé de mettre fin au partage de renseignements et aux ventes d'armes à l'Ukraine si cette dernière ne cessait pas de bombarder les raffineries russes.

Deux jours avant sa proclamation inattendue d'un cessez-le-feu énergétique, Donald Trump a annoncé vendredi un accord avec la Russie entraînant la levée de sanctions américaines contre les exportations de diesel russe afin de permettre à Moscou de fournir dans un premier temps près de deux millions de tonnes de gazole aux Etats-Unis et sur les marchés mondiaux.

QUATRE MORTS À KHARKIV

Le président américain a accusé à plusieurs reprises l'Ukraine d'être responsable de la flambée des prix du diesel aux Etats-Unis, un motif de mécontentement majeur pour de nombreux Américains et donc un sujet d'inquiétude au sein de son camp républicain à l'approche des élections législatives de mi-mandat le 3 novembre.

Pour la plupart des experts cependant, le conflit que Donald Trump a lui-même déclenché avec Israël contre l'Iran fin février a eu un impact bien plus important sur les prix à la pompe que les problèmes d'approvisionnement liés à la suspension par la Russie de ses exportations de diesel en raison de la baisse de ses capacités de raffinage due aux attaques ukrainiennes.

Les frappes russes de la nuit ont fait quatre morts à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine près de la frontière avec la Russie, et au moins une dizaine de blessés à travers le pays, ont dit les autorités ukrainiennes.

Des dégâts ont été signalés en 17 endroits différents, notamment un hôpital dans la région occidentale de Khmelnytskyi.

Les systèmes de défense antiaérienne ont abattu 88 des 108 drones tirés par la Russie, a dit l'armée de l'air ukrainienne.

Cette dernière a toutefois dit ne pas avoir reçu d'alerte préalable au tir de six missiles balistiques russes contre Kyiv lundi soir, ce qui a amené des habitants de la capitale ukrainienne à exprimer leur angoisse sur les réseaux sociaux. "Une enquête est en cours sur les causes" de cette absence d'avertissement de la part des systèmes de surveillance, a dit l'armée de l'air.

Les informations relatives aux préparatifs de tirs de missiles balistiques russes font partie des renseignements que les Etats-Unis partagent normalement avec l'Ukraine, selon les responsables ukrainiens.

La présidence ukrainienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Andrii Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré mardi que Kyiv continuait de recevoir des renseignements de la part des Américains.

S'exprimant lors d'une conférence sur le thème de la sécurité à Varsovie, Andrii Sybiha a dit que la requête américaine d'un arrêt des bombardements ukrainiens sur les raffineries russes prouvait que Kyiv avait renforcé sa position depuis la première réception tendue de Volodimir Zelensky par Donald Trump début 2025 dans le Bureau ovale de la Maison blanche, au cours de laquelle le président américain avait déclaré à son homologue ukrainien qu'il n'avait "pas les cartes en main".

"En moins de deux ans, nous sommes passés de 'vous n'avez pas les cartes' à 'ne jouez pas vos cartes'. C'est une réussite", a-t-il dit.

(Olena Harmash et Daniel Flynn, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)