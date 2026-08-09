Pas de discussions entre l'Iran et les Etats-Unis - ministre iranien

L'Iran et les États-Unis ne sont pas en négociations et Téhéran n'en entamera pas tant que Washington continuera à enfreindre l'accord provisoire entre les deux parties signé en juin, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi.

Il a cependant ajouté que des messages étaient échangés par l'intermédiaire de médiateurs.

Abbas Araqchi a réaffirmé qu'un accord sur le détroit d'Ormuz entre l'Iran et Oman en était aux "dernières étapes", mais qu'il ne permettrait pas la réouverture de cet axe essentiel pour le transport maritime mondial d'hydrocarbures.

(Bureau de Dubaï, Version française Benoit Van Overstraeten)