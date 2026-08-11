Un panneau indiquant « Wall Street » est visible près de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ‌fini en baisse lundi, lors d'une séance marquée par les déclins d'Intel et ​d'autres fabricants de puces, alors que les marchés se montrent moins optimistes quant à une réouverture du détroit d'Ormuz.

L'indice Dow Jones a cédé 0,11%, ou 60,95 points, ​à 53.975,98 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -4,53 points, soit -0,06% à 7.753,11 points. Le Nasdaq Composite ​a reculé de son côté de -85,26 points, ⁠soit -0,32% à 26.605,357 points.

Les cours du pétrole repartent à la hausse en l'absence ‌d'avancées tangibles au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, ayant maintenu dimanche ne pas être en négociations avec ​les États-Unis à propos du ‌détroit d'Ormuz, tout en faisant état de nets progrès dans ⁠ses discussions avec Oman en vue d'un accord permettant de rouvrir cette voie maritime essentielle.

En l'absence d'avancées tangibles au Moyen-Orient, la prudence est de mise en ce ⁠début de semaine, ‌les opérateurs attendant les publications, mercredi et jeudi, de deux statistiques ⁠clefs sur l'inflation américaine : les prix à la consommation (CPI) et les prix ‌à la production (PPI).

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur un ralentissement ⁠de l'inflation CPI à 3,4% sur un an, après 3,5% le ⁠mois précédent.

Aux valeurs, ‌Apple recule de 2,5%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Jefferies, le courtier ​citant des données indiquant que le ‌groupe aurait annulé le modèle entièrement en verre prévu pour le 20e anniversaire de l'iPhone.

Le géant américain ​des puces Intel abandonne 4,1% après avoir annoncé lever 15 milliards de dollars par le biais d’une vente d’actions, en raison des craintes de dilution ⁠des participations.

Nvidia a accusé une perte de 2,9%.

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