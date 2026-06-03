 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Partners Group bloque des sorties, le titre plonge de 17%
information fournie par AOF 03/06/2026 à 15:42

(Zonebourse.com) - Partners Group a plafonné les retraits d'un fonds européen de private equity destiné aux investisseurs fortunés, une première significative pour cette classe d'actifs depuis que les grands acteurs du non coté courtisent plus activement la clientèle privée, a révélé le Financial Times.

Les demandes de rachat ont atteint 9,8% de la valeur du fonds au deuxième trimestre, poussant le groupe suisse à activer une limite de 5% par trimestre prévue dans les conditions du véhicule, a appris le FT.

Cette décision intervient dans un contexte plus difficile pour Partners Group, qui gère 185 milliards de dollars d'actifs. Le groupe fait face à des sorties nettes sur plusieurs fonds, à des performances récentes jugées décevantes et à la concurrence croissante de géants comme Blackstone et KKR. Le fonds concerné, doté de 8,6 milliards de dollars, n'a satisfait que 62% des demandes de retrait en mai et sera soumis à des restrictions en juin, avec un risque de nouveau plafonnement au troisième trimestre, d'après les éléments rapportés par le FT.

L'épisode illustre les tensions qui apparaissent lorsque des actifs par nature illiquides sont vendus à une clientèle recherchant davantage de souplesse. Après les fonds de dette privée, déjà confrontés à des restrictions de rachats chez plusieurs gestionnaires, la pression gagne désormais le private equity.

-17% après la révélation

"La malédiction de l'evergreen, ce stratagème visant à maintenir une liquidité trimestrielle, touche désormais le principal fonds de capital-investissement de Partners Group, Global Value, qui a été à l'origine... du concept d'evergreen", souligne Pierre-Yves Gauthier, d'AlphaValue. "Le principal problème est que le mal se propage à toutes les classes d'actifs des marchés privés. En d'autres termes, le fait d'être aussi bien diversifié que Partners Group l'est par classe d'actifs et de l'affirmer en termes d'investissements sous-jacents ne constitue pas une bouée de sauvetage suffisante", ajoute-t-il.

Partners Group défend ce mécanisme comme un moyen de protéger les investisseurs de long terme et d'éviter des ventes forcées d'actifs, mais le marché sanctionne lourdement l'annonce, qui pèse aussi sur d'autres acteurs du secteur, à l'image d'Eurazeo (-4%), CVC Capital Partners (-7%) ou EQT (-7%).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

PART GRP HLDG
685,200 CHF Swiss EBS Stocks -16,52%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 15:42:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
71,4 +13,15%
CAC 40
8 159,65 -0,60%
Pétrole Brent
97,62 +1,75%
SOITEC
163,45 +6,80%
HAFFNER ENERGY
0,2785 -6,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank