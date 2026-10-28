PARROT : PARROT : ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2026 - Chiffre d'affaires consolidé en croissance de 40%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - le 28 octobre 2026 à 8h00 CET

ACTIVITÉ DU 3 ème TRIMESTRE 2026

Chiffre d'affaires consolidé en croissance de 40% au 3 ème trimestre

Activité micro-drones en croissance de +110 % sur 9 mois et, pour la première fois, à l'équilibre opérationnel sur les douze derniers mois

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe dans le domaine des drones et solutions professionnels franchira pour la première fois le seuil de 100 M€ en 2026 pour atteindre environ 110 M€

Le groupe Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, a réalisé au 3 ème trimestre 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 23,7 M€, en croissance annuelle de +40% (+38% à taux de change constants). Sur les neuf premiers mois 2026, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 81,0 M€, en progression de +60%, dépassant les 79,8 M€ réalisés sur l'ensemble de 2025.

Cette dynamique est portée par l'activité micro-drones professionnels, dont le chiffre d'affaires progresse de 68% au 3 ème trimestre et de 110% sur neuf mois. Le succès de la gamme ANAFI UKR se confirme auprès d'une clientèle institutionnelle internationale diversifiée, avec la poursuite de programmes de déploiement, de nouvelles commandes et des avancées dans les processus de qualification et de référencement. Pour le 2 ème semestre 2026, malgré une base de comparaison élevée, le chiffre d'affaires de l'activité micro-drones est attendu en croissance de 20% à 30%, permettant au Groupe de dépasser pour la première fois les 100 M€ de chiffre d'affaires consolidé dans le domaine des drones et solutions professionnels, pour atteindre environ 110 M€.

CHIFFRE D'AFFAIRES

non audité , IFRS, en M€ et en % du CA T3 2026

3 mois T3 2025

3 mois Var.

tx courant 2026

9 mois 2025

9 mois Var.

tx courant Micro-drones professionnels 16,6 70% 9,9 58% +68% 58,7 73% 27,9 55% +110% Solutions pour infrastructures essentielles 7,0 30% 7,1 42% -1% 22,1 27% 22,6 45% -2% TOTAL GROUPE PARROT* 23,7 100% 17,0 100% +40% 81,0 100% 50,6 100% +60%

* Incluant la filiale Outflier : 0,1 M€ au T3 2026, NS au T3 2025, 0,2 M€ à 9M 2026, NS à 9M 2025.

Activité micro-drones professionnels

Au 3 ème trimestre 2026, l'activité micro-drones professionnels réalise un chiffre d'affaires de 16,6 M€, en croissance de +68% (+66 % à taux de change constants), contre 9,9 M€ un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, son chiffre d'affaires atteint 58,7 M€, en hausse de +110%.

La montée en puissance d'ANAFI UKR se poursuit, avec de nouvelles commandes et livraisons auprès de forces de défense et d'organismes gouvernementaux, notamment en Suède, au Danemark, aux États-Unis, en France et au Canada. La diversification des programmes et des utilisateurs, dans les domaines de la défense, de la sécurité publique et de la protection des infrastructures, confirme l'adoption croissante de la gamme à l'international.

Parallèlement, Parrot renforce son positionnement sur les marchés institutionnels, avec de nouvelles avancées dans les processus de sélection, de qualification et de référencement, notamment aux États-Unis, en Europe du Nord et au Canada. Ces étapes facilitent l'accès aux programmes d'équipement gouvernementaux et ouvrent de nouvelles perspectives de déploiement à moyen terme.

Après plusieurs années d'investissements technologiques et industriels, l'activité micro-drones confirme l'amélioration de sa performance économique : son résultat opérationnel courant cumulé atteint l'équilibre sur les douze derniers mois à fin septembre 2026, malgré un résultat négatif sur le seul 3 ème trimestre 2026. Ceci illustre le succès de la stratégie combinant montée en puissance commerciale et poursuite maîtrisée des investissements pour maintenir la compétitivité technologique, dans un marché caractérisé par des variations importantes du rythme des commandes et des livraisons.

Activité Solutions pour infrastructures essentielles

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles (PIX4D) réalise un chiffre d'affaires de 7,0 M€ au 3 ème trimestre 2026, contre 7,1 M€ à la même période en 2025. Sur 9 mois 2026, le chiffre d'affaires atteint 22,1 M€ et reste stable à taux de change constants. La transition vers un modèle d'abonnement se confirme, avec un chiffre d'affaires stable malgré le recul marqué des ventes de licences perpétuelles, et un nombre croissant d'abonnements commercialisés, notamment en Europe et sur le continent américain. Cette évolution contribue à élargir la base de clients et à renforcer la récurrence des revenus. En parallèle, le renouvellement de l'offre porte ses fruits : les ventes des solutions logicielles de nouvelle génération dépassent celles des produits historiques, tandis que l'adoption des solutions de capture et de modélisation 3D terrestre s'accélère dans le domaine des infrastructures essentielles.

Perspectives 2026

Pour le 4 ème trimestre 2026, Parrot anticipe un chiffre d'affaires micro-drones supérieur à 20 M€. Sur cette base, l'activité micro-drones devrait enregistrer une croissance à deux chiffres au 2 ème semestre (+20% à +30%) malgré une base de comparaison élevée. Sur l'ensemble de l'exercice 2026, son chiffre d'affaires devrait approcher 80 M€, soit une croissance de plus de 65% par rapport à 2025. Parallèlement, Parrot est confiant d'atteindre l'équilibre opérationnel de l'activité micro-drones sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Compte tenu des perspectives de stabilité de l'activité Solutions pour infrastructures essentielles, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe franchira pour la première fois en 2026 le seuil de 100 M€ dans le domaine des drones et solutions professionnels pour atteindre environ 110 M€.

Prochains rendez-vous financiers :

Résultats annuels 2026 : vendredi 26 mars 2027 après bourse

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de solutions logicielles pour les infrastructures essentielles, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles, portée par PIX4D, aide les opérateurs et propriétaires d'infrastructures à inspecter plus rapidement et plus sûrement leurs actifs, à mieux documenter leurs opérations et à faciliter leurs prises de décision, en transformant des sites ou équipements difficiles d'accès en modèles 3D précis, exploitables et partageables dans un environnement de données sécurisé.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com