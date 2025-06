Parrot: micro-drones intelligents pour missions critiques information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 14:34









(CercleFinance.com) - Parrot a dévoilé lundi une nouvelle gamme de micro-drones dits 'ISR' (intelligence, surveillance et reconnaissance) conçus pour répondre des opérations allant du théâtre de guerre aux missions de sécurité publique.



Cette nouvelle gamme baptisée 'Anafi UKR', initialement développé pour les forces armées opérant en environnement hostile, combine IA embarquée, navigation optique et autonomie totale hors ligne, le tout dans un format ultra-compact de moins d'un kilo.



Sur cette même base, Parrot a également présenté la famille 'Anafi UKR Gov', une variante dédiée aux agences gouvernementales, forces de l'ordre et services de secours conservant la même robustesse, mais adaptée aux exigences des missions civiles.



Des démonstrations en vol doivent être proposées tout au long du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris,



Toujours depuis le Bourget, Parrot a levé le voile sur 'Chuck 3.0', un autopilote de nouvelle génération capable de transformer n'importe quel drone en système autonome de haute performance.



Le système intègre un vol autonome piloté par IA, une radio multibande à sauts de fréquence résistante au brouillage, ainsi qu'une navigation optique temps réel conçue pour les zones sans couverture GNSS.



Compatible avec les drones à voilure fixe, à décollage et atterrissage vertical (VTOL), multirotors, hélicoptères ou systèmes hybrides, Chuck 3.0 entend est uniquement composé de matériels sourcés hors de Chine, garantissant une résilience de la chaîne d'approvisionnement et une conformité totale avec les normes strictes des marchés publics de défense et de sécurité, dans un contexte de recherche accrue de souveraineté technologique par les Etats.



Suite à ces annonces, le titre Parrot grimpait de presque 8% lundi en Bourse de Paris.





Valeurs associées PARROT 11,3000 EUR Euronext Paris +13,45%