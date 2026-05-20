PARROT : ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2026 : Un nouveau trimestre record pour les micro-drones

Le groupe Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,9 M€ (+52% à taux de change courant, +61% à taux de change constant). Cette forte progression est portée par l'accélération des ventes de micro-drones professionnels, dont le chiffre d'affaires a doublé sur un an, à 21,3 M€, sous l'effet de la montée en puissance d'ANAFI UKR et de la progression des livraisons à des clients institutionnels internationaux. L'activité Solutions pour infrastructures essentielles [1] poursuit, comme anticipé, sa transition vers un modèle d'abonnement, qui pèse temporairement sur le chiffre d'affaires reconnu, mais renforce la récurrence des revenus et la profitabilité à moyen terme. Dans ce contexte, malgré la montée en charge de son organisation industrielle et des délais d'approvisionnement croissants sur certains composants, le Groupe a été légèrement profitable au 1 er trimestre 2026 et n'a pas consommé de trésorerie.

CHIFFRE D'AFFAIRES

non audité , IFRS, en M€ et en % du CA T1 2026

3 mois T1 2025

3 mois Var.

tx courant Var.

tx constant 2025

12 mois Micro-drones professionnels 21,3 76% 10,5 57% +102% +110% 47,9 60% Solutions pour infrastructures essentielles 6,6 24% 7,9 43% -16% -10% 31,8 40% TOTAL GROUPE PARROT 27,9 100% 18,4 100% +52% +61% 79,8 100%

Activité micro-drones professionnels

Le chiffre d'affaires de l'activité micro-drones professionnels a doublé au 1 er trimestre 2026, à 21,3 M€ contre 10,5 M€ au 1 er trimestre 2025. Il atteint un nouveau plus haut trimestriel, porté par la montée en puissance d'ANAFI UKR, les gains de nouveaux appels d'offres et leur conversion rapide en livraisons.

Dans un contexte marqué par le rôle croissant des drones dans les opérations de défense, de sécurité et de protection civile, ANAFI UKR répond aux besoins des missions ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) en combinant compacité, autonomie, cybersécurité, navigation en environnement dégradé et capacité de déploiement rapide. La dynamique commerciale confirme l'élargissement de la base de clients adressés, la diversité des cas d'usage opérationnels et la capacité d'ANAFI UKR à s'intégrer dans des dispositifs d'acquisition et de déploiement plus structurés, qu'il s'agisse d'équipements de terrain, de programmes nationaux ou de configurations embarquées. Les ventes restent diversifiées et internationales, avec des commandes auprès de clients institutionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

La croissance du trimestre repose à la fois sur de nouveaux déploiements et sur l'extension d'usages auprès de clients déjà équipés qui poursuivent le renouvellement ou l'élargissement de leurs parcs et programmes. Elle bénéficie également du haut niveau de qualification d'ANAFI UKR et de son intégration dans des circuits d'acquisition structurés, notamment via le programme de certification américain BLUE UAS et l'intégration au catalogue de la NSPA (NATO Support and Procurement Agency), en phase avec les exigences des clients défense et institutionnels en Europe, aux États-Unis et à l'international.

Activité Solutions pour infrastructures essentielles

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles (PIX4D) réalise un chiffre d'affaires de 6,6 M€ au 1 er trimestre 2026, contre 7,9 M€ au 1 er trimestre 2025, soit une baisse de -16% à taux de change courant et de -10% à taux de change constant. Cette évolution reflète principalement la poursuite de la transition du modèle économique vers l'abonnement, qui réduit mécaniquement le chiffre d'affaires reconnu à court terme par rapport aux ventes de licences perpétuelles, tout en renforçant la part des revenus récurrents et la profitabilité à moyen terme.

Les indicateurs commerciaux sous-jacents restent bien orientés, avec la progression des nouvelles solutions, le développement des applications mobiles avancées de modélisation et la hausse des ventes directes auprès de grands comptes et d'institutions à l'international.

Perspectives

Au titre du 2 ème trimestre 2026, Parrot anticipe une nouvelle hausse de l'activité par rapport au 2 ème trimestre 2025, se traduisant par une croissance significative de l'activité au 1 er semestre 2026. Le Groupe est particulièrement vigilant sur sa capacité à sécuriser certains composants essentiels dans un contexte d'allongement des délais d'approvisionnements.

La hausse des commandes et des appels d'offres confirme le changement d'échelle des marchés défenses et sécurités publiques adressés par le Groupe, engagé dans une phase de montée en charge industrielle et opérationnelle. Les efforts sont portés sur la capacité de production, la sécurisation des approvisionnements et l'achat de composants critiques. Le Groupe dispose des ressources financières nécessaires pour accompagner cette étape, tout en poursuivant ses investissements dans le développement de son offre.

Dans les Solutions pour infrastructures essentielles, le Groupe poursuit la consolidation de son modèle autour des abonnements, des nouvelles solutions et de l'intégration croissante de ses technologies dans des usages professionnels. En 2026, l'abandon progressif des ventes de licences perpétuelles au profit d'abonnements freinera le chiffre d'affaires de l'activité. Cette transition augmentera la récurrence des revenus pour les années suivantes, tout en améliorant le profil de rentabilité de l'activité.

Prochains rendez-vous financiers

Assemblée générale mixte : mercredi 3 juin 2026 à 9h00

Résultats du 1 er semestre 2026 : vendredi 31 juillet 2026 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de solutions logicielles pour les infrastructures essentielles, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles, portée par PIX4D, aide les opérateurs et propriétaires d'infrastructures à inspecter plus rapidement et plus sûrement leurs actifs, à mieux documenter leurs opérations et à faciliter leurs prises de décision, en transformant des sites ou équipements difficiles d'accès en modèles 3D précis, exploitables et partageables dans un environnement de données sécurisé.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, en Espagne et en Italie, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com

[1] L'activité précédemment dénommée « Photogrammétrie » est désormais présentée sous l'intitulé « Solutions pour infrastructures essentielles », afin de mieux refléter l'évolution de l'offre PIX4D vers la cartographie, la modélisation 3D, l'inspection, l'analyse géospatiale et les jumeaux numériques. Les « infrastructures essentielles » désignent ici les infrastructures, actifs, réseaux ou sites dont le suivi et le bon fonctionnement contribuent à la continuité de services critiques ou essentiels pour l'économie, la sécurité, l'environnement ou la vie collective.