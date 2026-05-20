La Bourse de Paris termine en nette hausse, gagnée par l'optimisme

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse mercredi, profitant des espoirs de résolution du conflit au Moyen-Orient qui ont provoqué un fort repli des prix du pétrole.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en hausse de 1,70% à 8.117,42 points. La veille, l'indice parisien avait cédé 0,07% à 7.981,76 points.

Les investisseurs ont retrouvé leur optimisme et leur appétit pour le risque après des déclarations du président américain Donald Trump assurant que les négociations avec Téhéran pour trouver une solution au conflit au Moyen-Orient sont entrées dans leur "dernière phase".

"Nous verrons bien ce qui va se passer. Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu plus sévères. Mais j'espère que cela n'arrivera pas", a-t-il déclaré auprès d'un pool de journalistes à Washington.

En parallèle, les marchés attendent les résultats du mastodonte de la tech Nvidia, première capitalisation mondiale, qui doit publier ses performances du premier trimestre après la fermeture de Wall Street.

"Les résultats de Nvidia prennent une dimension presque systémique pour Wall Street tant les investisseurs ont besoin d’être rassurés sur la solidité de la dynamique IA", souligne John Plassard de Cité Gestion.

"Dans l'imaginaire des investisseurs, les résultats de Nvidia seraient de nature à relancer la machine de cet écosystème de l'intelligence artificielle en Bourse", constate aussi Guillaume Chaloin, directeur de la gestion actions de Delubac AM.

En attendant la publication, "les gagnants de l'intelligence artificielle sont les valeurs en tête", poursuit-il.

Le fabriquant de micro-processeurs STMicroelectronics a pris la tête du CAC 40, gagnant 5,98% à 55,27 euros, et Soitec a bondi de 10,37% à 158 euros.

Les sociétés d'électrification et d'équipement pour les centres de données comme Schneider Electric (+3,44% à 264,60 euros) et Legrand (+3,85% à 151,20 euros) ont aussi profité de la dynamique.

- Euronext salué -

Le titre du gestionnaire boursier paneuropéen Euronext a terminé sur un bond de 5,20% à 147,60 euros, au lendemain de la publication de résultats au-dessus des attentes des consensus d'analystes au premier trimestre.

Le groupe a notamment fait état d'un bénéfice net à 192,3 millions d'euros, en hausse de 16,7%, contre 178,6 millions attendus par les analystes cités par Bloomberg, et d'un bénéfice d'exploitation à 339 millions, contre 324,8 millions attendus.