Parmi les invités au dîner d'État Trump-Xi figurent Musk (SpaceX), Huang (Nvidia) et Arnault (LVMH)

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(Mise à jour avec lien vers l'illustration)

Le président américain Donald Trump a organisé jeudi un dîner d'État à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping.

Voici la liste des invités, selon le service de presse de la Maison Blanche.

Cliquez sur ce lien pour découvrir une illustration de la table de Trump et Xi lors du dîner et voir comment la disposition des places, avec les dirigeants des géants de la tech à la table d'honneur, contrastait avec celle d'un banquet d'État similaire organisé à Pékin en mai.

Responsables américains

* JD Vance, vice-président

* Usha Vance, deuxième dame

* Marco Rubio, secrétaire d’État américain

* Jeanette Rubio, épouse de Marco Rubio

* Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche

* David Perdue, ambassadeur des États-Unis en Chine

* Bonnie Perdue, épouse de David Perdue

* Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis

* John Freeman, conjoint de Scott Bessent

* Pete Hegseth, secrétaire à la Défense

* Jamieson Greer, représentant américain au Commerce

* Marlo Greer, épouse d' Jamieson Greer

* John Roberts, juge à la Cour suprême des États-Unis

* Jane Sullivan Roberts, épouse de John Roberts

* Amy Coney Barrett, juge à la Cour suprême des États-Unis

* Jesse Barrett, conjoint d'Amy Coney Barrett

* Brett Kavanaugh, Cour suprême des États-Unis

* Ashley Estes Kavanaugh, épouse de Brett Kavanaugh

* Mike Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis

* Kelly Johnson, épouse de Mike Johnson

* Richard McCormick, membre de la Chambre des représentants des États-Unis

* Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale

* Jane Lauder, épouse de Kevin Warsh

* Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce

* Allison Lutnick, épouse de Howard Lutnick

* John Ratcliffe, directeur de la CIA

* Michele Ratcliffe, épouse de John Ratcliffe

* Steve Witkoff, envoyé spécial au Moyen-Orient

* Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche

* Katie Miller, épouse de Stephen Miller

* Dan Scavino, chef de cabinet adjoint à la Maison Blanche

* Erin Scavino, épouse de Dan Scavino

* Todd Blanche, procureur général

* Kristine Blanche, épouse de Todd Blanche

* Chris Wright, secrétaire à l'Énergie

* Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux

* Cheryl Hines, épouse du secrétaire Kennedy

* Linda McMahon, ministre américaine de l'Éducation

* Doug Burgum, ministre de l'Intérieur

* Kathryn Burgum, épouse du secrétaire Burgum

* Sean Duffy, secrétaire aux Transports

* Rachel Campos-Duffy, épouse de Sean Duffy

* Russell Vought, directeur du budget de la Maison Blanche

* Lee Zeldin, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement

* Keith Sonderling, secrétaire au Travail par intérim

* Kelly Loeffler, directrice de l'Agence fédérale pour le développement des petites entreprises

* Jeffrey Sprecher, conjoint de Kelly Loeffler

* Jason Smith, membre de la Chambre des représentants des États-Unis

* Steven Daines, membre du Sénat américain

* Dan Caine, président du Comité des chefs d'état-major

* Jay Clayton, directeur du renseignement national

Responsables chinois

* Cai Qi, membre du Comité permanent du Politburo

* Wang Yi, ministre des Affaires étrangères

* He Lifeng, vice-Premier ministre chargé de l'

* Zheng Shanjie, président de la Commission nationale pour le développement et la réforme

* Wang Wentao, ministre du Commerce

* Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères

* Xie Feng, ambassadeur aux États-Unis

* Wang Dan, épouse de l’ambassadeur Xie Feng

* Tang Fangyu, directeur du Bureau central de recherche politique

* Lan Fo'an, ministre des Finances

* Zhou Hongxu, directeur du Bureau central de la sécurité

* Lyu Luhua, secrétaire du président Xi

* Hong Lei, ministre adjoint des Affaires étrangères

* Cai Wei, ministre adjoint des Affaires étrangères

* Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères

* Zhang Quan, secrétaire de Madame Peng

* Zhang Yongchao, directeur général adjoint du département des affaires nord-américaines et océaniennes du ministère des Affaires étrangères

Invités

* Ivanka Trump

* Eric Trump

* Lara Trump

* Tiffany Trump

* Michael Boulos

* Viktor Knavs

* Arabella Kushner

* Jensen Huang, Nvidia

* Lori Huang, épouse de Jensen Huang

* Mark Zuckerberg, Meta Platforms

* Lisa Su, Advanced Micro Devices

* Daniel Lin, conjoint de Lisa Su

* Tim Cook, Apple

* John F.W. Rogers, Goldman Sachs

* Lynn Martin, Bourse de New York

* Linda Mills, Université de New York

* Eric Yuan, directeur général de Zoom

* Kelly Ortberg, Boeing

* Larry Fink, BlackRock

* Stephen Schwarzman, Blackstone

* Sam Altman, OpenAI

* Greg Brockman, OpenAI

* Anna Brockman, épouse de Greg Brockman

* Miriam Adelson, Las Vegas Sands

* Sergey Brin, Google

* Gerelyn Gilbert-Soto, compagne de Sergey Brin

* Satya Nadella, Microsoft

* Jim Taiclet, Lockheed Martin

* Sundar Pichai, Google

* Larry Culp, GE Aerospace

* Sanjay Mehrotra, Micron

* Sangeeta Mehrotra, épouse de Sanjay Mehrotra

* Cristiano Amon, Qualcomm

* Jeff Bezos, Amazon

* Lauren Sánchez Bezos, épouse de Jeff Bezos

* Jeff Yass, Susquehanna International Group

* Jamie Dimon, JPMorgan Chase

* Michael Dell, Dell Technologies

* Susan Dell, épouse de Michael Dell

* Mary Barra, General Motors

* Anthony Barra, conjoint de Mary Barra

* David Solomon, Goldman Sachs

* Jane Fraser, Citigroup

* Elon Musk, SpaceX

* Darren Woods, ExxonMobil

* Kathryn Woods, épouse de Darren Woods

* Bret Baier, FOX News

* Amy Baier, épouse de Bret Baier

* Laura Ingraham, FOX News

* Jesse Watters, FOX News

* Emma Watters, épouse de Jesse Watters

* David Ellison, Paramount Skydance

* Sandra Lynn Ellison, épouse de David Ellison

* Brad Gerstner, Altimeter

* Katie Simpson, compagne de Brad Gerstner

* Albert Bourla, Pfizer

* David Sacks, Conseil consultatif du président pour la science et la technologie et Craft Ventures

* Bernard Arnault, LVMH

* Alexandre Arnault, fils de Bernard Arnault

* Ryan McInerney, Visa

* Michael Miebach, Mastercard

* Meredith O’Rourke, The O’Rourke Group