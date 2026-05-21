Parker-Hannifin va acquérir Circor, détenue par KKR, pour 2,55 milliards de dollars

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La société d'investissement américaine KKR

KKR.N a annoncé jeudi qu'elle allait céder la société aérospatiale et de défense Circor au fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin PH.N pour 2,55 milliards de dollars.

Circor, qui fabrique des composants pour les avions commerciaux et militaires, les systèmes de missiles et les navires de guerre, devrait renforcer la présence de Parker-Hannifin dans le secteur des systèmes aérospatiaux à forte marge.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

À la clôture, tous les employés de Circor recevront un dividende financé par une partie du produit de la vente, en reconnaissance des solides performances de ses activités industrielles et navales.

KKR a déclaré voir un potentiel significatif pour poursuivre l'expansion de ces deux activités.

KKR, qui a acquis Circor par l'intermédiaire de son fonds North America Fund XIII en 2023, a déclaré qu'il conserverait la propriété des activités navales et industrielles de la société, maintenant ainsi son exposition à des marchés finaux stratégiquement importants.

Cette transaction constitue la quatrième sortie de KKR dans le secteur industriel cette année.

Parker-Hannifin, qui fournit des cellules et des composants de moteurs à Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , a relevé le mois dernier ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations trimestrielles grâce à une forte demande pour ses produits aérospatiaux et de contrôle de mouvement.