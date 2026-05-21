Stellantis: 60 milliards d'euros d'investissements avec l'Amérique du Nord en tête

Stellantis a annoncé jeudi un "plan stratégique de 60 milliards d'euros pour accélérer sa croissance et sa rentabilité" ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Stellantis a annoncé jeudi un plan d'investissements de 60 milliards d'euros, qui donne la priorité à quatre marques - Jeep, Ram, Peugeot et Fiat - et compte d'abord sur l'Amérique du Nord pour sa croissance et ses marges, alors que les capacités de production seront réduites de 17% en Europe, où il s'appuiera sur ses alliances avec les chinois Leapmotor et Dongfeng.

Déçus par des objectifs jugés trop modestes, les marchés ont sanctionné ces annonces par une chute de plus de 6% du cours de l'action, dont la cotation a été brièvement suspendue.

Devant les investisseurs, Antonio Filosa, directeur général du constructeur italo-franco-américain, a expliqué que ce plan d'investissements sur 5 ans vise à offrir "des prix abordables" et rationaliser ses coûts, après des pertes colossales en 2025.

Le groupe veut notamment réduire ses coûts annuels de 6 milliards d'euros d'ici 2028 par rapport à 2025.

L'un des principaux axes sera une réduction des capacités annuelles de ses usines automobiles en Europe de "plus de 800.000 unités" d'ici 2030, en passant de 4,65 millions à 3,85 millions d'unités.

- Plus de 60 nouveaux modèles -

La réduction de capacités en Europe, où ses usines sont largement sous-employées, sera obtenue par "la reconversion de certains sites, comme à Poissy, en France, et le développement de partenariats comme à Madrid et Saragosse, en Espagne, et à Rennes, en France", a dit M. Filosa.

"Il est prévu que cela soit réalisé sans aucune fermeture" d'usine, a-t-il ajouté.

Son objectif est de porter le taux d'utilisation de ses sites européens de 60% à 80% en 2030.

Pour M. Filosa, c'est en Amérique du Nord que le groupe a les meilleures chances. "L'Amérique du Nord représente la plus grande opportunité pour notre croissance et notre rentabilité", a-t-il insisté, "avec notre plus grande offensive produits".

"Aux États-Unis, nous augmentons la production, ce qui contribuera également à atténuer l'impact des droits de douane", a-t-il estimé.

En Europe élargie (avec le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège), l'entreprise vise "une croissance de 15% du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation de 3 à 5%", grâce notamment au lancement de petites voitures électriques bon marché. Dont une 2CV électrique qui sera présentée au Salon de l'Auto de Paris cet automne.

En Amérique du Nord, Stellantis vise une hausse de 25% de son chiffre d'affaires et une marge de 8 à 10%, avec une hausse de 35% des volumes aux États-Unis, où seront lancés sept nouveaux produits à moins de 40.000 dollars (34.500 euros), dont deux à moins de 30.000 dollars (26.000 euros).

Globalement, 60% des 36 milliards d'euros d'investissement dédiés aux marques et aux produits seront alloués à l'Amérique du Nord.

M. Filosa veut aussi accélérer ses sorties de modèles "avec un objectif de 24 mois contre jusqu'à 40 mois aujourd'hui" et rationaliser sa production autour de trois plateformes technologiques. Dans le secteur auto, une plateforme est une sorte de cahier des charges qui unifie les choix techniques.

"D'ici 2030, 50% des volumes annuels mondiaux seront produits sur trois plateformes, dont la toute nouvelle STLA One", annonce Stellantis.

Les quatre marques prioritaires auront une vocation "mondiale" et seront "les premiers lanceurs naturels de tous les nouveaux programmes et technologies" en concentrant "70% des investissements dans les marques et les produits", ainsi que l'unité dédiée aux véhicules utilitaires, Pro One.

Parmi les investissements, 24 milliards iront dans des technologies "à vocation mondiale" et 36 milliards dans ses marques et ses produits, avec "plus de 60 lancements de nouveaux véhicules et 50 restylages majeurs". Sur ce total, 39 véhicules thermiques, pour donner aux clients "la liberté de choix".

- Partenaires chinois -

Cinq autres marques auront un statut de "régionales" (Chrysler, Dodge, Citroën, Opel et Alfa Romeo) tandis que DS Automobiles et Lancia "seront pilotées par Citroën et Fiat" et labellisées "marques de spécialité".

Le groupe va aussi uniformiser l'architecture centrale logicielle et électronique de ses véhicules, les modes d'interaction dont dispose le conducteur et un système de conduite autonome "évolutif". A partir de 2030, 35% des volumes annuels mondiaux seront équipés par au moins l'une de ces technologie, puis plus de 70% à l'horizon 2035".

Côté partenariats, "Stellantis et Leapmotor vont unir leurs forces en matière d’achats". Leur accord, annoncé début mai, prévoit que Leapmotor fabriquera deux de ses modèles dans les usines de Madrid et Saragosse. L'usine de Madrid serait même vendue à leur coentreprise.

Avec Dongfeng, Stellantis va produire en Chine deux Peugeot et deux Jeep pour les marchés chinois et internationaux, et en Europe distribuer des modèles Dongfeng. Le groupe chinois produira aussi des voitures Dongfeng dans l'usine Stellantis de Rennes.