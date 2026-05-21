Stellantis mise 70 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) sur une offensive de nouveaux modèles et des partenariats pour relancer sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévoit 60 nouveaux modèles d'ici 2030, tous types de motorisations confondus

* Reconcentre ses dépenses sur ses marques phares

* Externalise les technologies tout en tirant parti des accords de fabrication

* Prévoit une marge AOI de 8 à 10 % en Amérique du Nord d'ici 2030

* Baisse de 5 % du cours de l'action après l'annonce du plan

(Ajoute des détails, du contexte et la réaction du marché tout au long de l'article)

Stellantis

STLAM.MI a présenté jeudi un plan de redressement de 60 milliards d'euros (70 milliards de dollars) s'appuyant sur 60 nouveaux modèles, des partenariats renforcés et une refonte de son vaste empire de marques, dans le but de stimuler la croissance et de remédier à la surcapacité.

Le constructeur franco-italien a déclaré qu'il allait également recentrer son approche vis-à-vis de son portefeuille de 14 marques , le plus important du secteur, en consacrant 70 % des investissements en marques et en produits à Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi qu'à l'unité de véhicules utilitaires Pro One, dont le lancement est prévu.

Le quatrième constructeur automobile mondial cherche à transformer son désavantage structurel, à savoir une capacité de production inutilisée bien trop importante, en une activité de fabrication sous contrat génératrice de revenus pour les constructeurs automobiles chinois en Europe et d'autres constructeurs comme JLR, la filiale de TAMO.NS appartenant à Tata Motors, aux États-Unis.

Contrairement à son prédécesseur Carlos Tavares, qui avait laissé le portefeuille de 14 marques du constructeur pratiquement inchangé et dépensé massivement pour développer de nouvelles technologies, Filosa s'est montré disposé à se concentrer sur les marques rentables de l'entreprise et à externaliser le développement de technologies coûteuses à des sociétés telles que la start-up de conduite autonome Wayve.

“Ce plan est ancré dans la réalité. Il est le fruit de plusieurs mois de travail rigoureux à l’échelle de l’entreprise. Et il est conçu pour créer les conditions d’une croissance rentable et durable”, a déclaré le directeur général Antonio Filosa aux investisseurs lors de la journée des marchés de capitaux du groupe à Auburn Hills, dans le Michigan.

Cette stratégie – qui s’accompagne d’une vague d’annonces de partenariats ces dernières semaines – marque un changement notable dans l’approche de Stellantis.

BAISSE DU COURS DE L'ACTION

Les actions de la société cotées à Milan ont continué de baisser après la publication des détails du plan d'affaires et, à 12h45 GMT, elles avaient perdu 5 %.

Fabio Caldato, gestionnaire de fonds chez AcomeA, un investisseur de Stellantis, a déclaré que les objectifs financiers étaient ambitieux, mais que les marchés se concentraient sur le manque de détails concernant la manière dont les réductions de coûts seraient réalisées.

“Les attentes étaient élevées, et la réaction initiale reflète principalement le risque lié à l'exécution et la visibilité limitée concernant la mise en œuvre du plan”, a-t-il déclaré.

“Aucune indication significative n'est apparue concernant l'éventuelle suppression progressive des marques moins stratégiques”, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de son nouveau plan, Stellantis a alloué 24 milliards d'euros à des investissements dans des plateformes mondiales, des groupes motopropulseurs et de nouvelles technologies, tout en visant 6 milliards d'euros de réductions de coûts annuelles d'ici 2028 par rapport à ses dépenses de 2025.

La société a également indiqué qu’elle visait une croissance de 25 % de son chiffre d’affaires d’ici 2030 sur son marché clé nord-américain, avec une marge sur son résultat d’exploitation ajusté (AOI) comprise entre 8 et 10 %.

En Europe, son autre marché clé, le chiffre d'affaires devrait progresser de 15 % sur la période couverte par le plan, avec une marge AOI comprise entre 3 et 5 %.

(1 $ = 0,8615 euro)