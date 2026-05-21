Des concerts de Jean-Luc Lahaye programmés par deux mairies RN suscitent l'ire d'un collectif féministe

Jean-Luc Lahaye à Paris le 12 mai 2015 ( AFP / Joël SAGET )

Les mairies RN de Hénin-Beaumont et Billy-Montigny (Pas-de-Calais) ont programmé des concerts de Jean-Luc Lahaye, mis en examen pour viol et agression sexuelle, une initiative critiquée par le collectif féministe Nous Toutes qui dénonce le "mépris" du RN "pour les luttes féministes".

Un concert de Jean-Luc Lahaye, qui a connu ses heures de gloire dans les années 1980, est prévu à Hénin-Beaumont le 29 mai au Théâtre de l'Escapade, une salle culturelle reprise en main par la municipalité depuis début 2025.

Un autre concert est annoncé dans la ville voisine de Billy-Montigny pour les festivités du 14-Juillet. Les deux municipalités ont annoncé ces événements sur leurs réseaux sociaux.

Sur Instagram, le collectif féministe Nous Toutes a dénoncé "la complaisance des élus du Rassemblement national envers des personnalités mises en cause et condamnées dans des affaires de pédophilie".

Ce choix de programmation "constitue une violence symbolique pour les victimes de violences sexistes et sexuelles", a ajouté le collectif, refusant "cette banalisation".

Steeve Briois, le maire de Hénin-Beaumont, et Yanis Gaudillat, élu à Billy-Montigny en mars, n'ont pas répondu jeudi aux sollicitations de l'AFP.

Jean-Luc Lahaye "a un passé, il a payé sa dette à la société. On ne peut pas interdire ad vitam aeternam à un artiste de monter sur scène, peu importe ce qu'il a fait", avait réagi fin avril M. Gaudillat auprès de La Voix du Nord.

Jean-Luc Lahaye, aujourd'hui âgé de 73 ans, a aussi été mis en examen en 2021 à Paris notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans".

Deux jeunes femmes, nées en 1998 et 2000, l'accusent de violences sexuelles alors qu'elles étaient mineures. Les faits allégués, qu'il conteste, auraient débuté en 2013.

"Moi je suis pour la présomption d'innocence, ça c'est mon côté avocat, désolée d'avoir encore quelques principes", avait réagi début mai Marine Le Pen, interrogée sur Ici Nord au sujet du concert de Jean-Luc Lahaye programmé à Billy-Montigny.

Le chanteur a déjà été condamné en 2007 à 10.000 euros d'amende pour des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans, puis en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure.