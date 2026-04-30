Parker-Hannifin revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande de pièces aérospatiales

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Parker-Hannifin PH.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses produits destinés à l'aérospatiale et au contrôle de mouvement.

La société, qui fournit des cellules et des composants de moteurs à Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , a également bénéficié de la bonne tenue des ventes sur le marché des pièces de rechange.

La vente de pièces de rechange et de produits de maintenance après la vente de l'équipement d'origine génère des revenus récurrents à marge élevée pour les fournisseurs industriels.

La société basée à Mayfield Heights, dans l'Ohio, a déclaré qu'elle tablait désormais sur un bénéfice ajusté de31,20 dollars par action pour 2026, contre une fourchette de prévisions précédente compriseentre 30,40 et 31,00 dollars par action .

Les ventes du segment des systèmes aérospatiaux ont augmenté de plus de 15 % pour atteindre1,81 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

Parker-Hannifin a enregistré un bénéfice ajusté par action de8,17 dollars au troisième trimestre , dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur7,83 dollars par action.

Le chiffre d'affaires total de la société pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à5,49 milliards de dollars , contre4,96 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de5,40 milliards de dollars .