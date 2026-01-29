Parker-Hannifin revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la demande de pièces pour l'aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Parker-Hannifin PH.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale et à la croissance continue de ses activités de filtration, dans un contexte de besoins croissants d'air et d'eau plus propres.

Les actions de la société basée à Mayfield Heights, dans l'Ohio, étaient en hausse de 5 % dans les échanges de pré-marché.

L'acquisition par Parker, pour 9,25 milliards de dollars, du fabricant de systèmes de filtration de l'air et des liquides Filtration Group a également renforcé sa présence sur le marché des pièces de rechange.

Le marché de l'après-vente fait référence à la vente de pièces de rechange et de produits d'entretien après la vente de l'équipement d'origine, fournissant des flux de revenus récurrents pour les fournisseurs industriels à la recherche de revenus stables et à plus forte marge.

Jenny Parmentier, directrice générale de Parker, a déclaré que l'entreprise revoyait à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année "grâce à la vigueur de la demande dans l'aérospatiale et à la poursuite du redressement progressif de nos marchés industriels".

L'entreprise prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 30,40 et 31,00 dollars par action, contre une prévision antérieure de 29,60 et 30,40 dollars par action.

Parker, qui fournit des cellules d'avion et des composants de moteur à Boeing BA.N et Airbus AIR.PA, a enregistré un bénéfice ajusté par action de 7,65 dollars au deuxième trimestre, contre 6,53 dollars par action un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total de la société pour le trimestre clos le 31 décembre était de 5,17 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 4,74 milliards de dollars de l'année précédente.

Les ventes du segment des systèmes aérospatiaux de la société ont augmenté de 14,5 % pour atteindre 1,71 milliard de dollars.