Andrea Orcel, DG d'Unicredit, après une assemblée annuelle de la Confindustria à Rome

Le directeur général d'UniCredit Andrea ‌Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les ​conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions.

UniCredit a lancé lundi une offre non sollicitée afin de porter sa participation dans Commerzbank à ​plus de 30%, une opération valorisant son concurrent à environ 35 milliards d'euros et visant à le pousser ​à la table des négociations après 18 ⁠mois de statu quo.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley à ‌Londres, Andrea Orcel a déclaré que l'objectif principal de cette offre était de sortir de l'impasse qui a suivi l’acquisition initiale par UniCredit ​d’une participation dans Commerzbank en ‌septembre 2024, ce qui avait suscité une réaction négative en ⁠Allemagne.

Les efforts précédents d'UniCredit s'étaient heurtés à l’opposition de Berlin, ainsi qu'à celle de la direction et des salariés de Commerzbank, la présidente du directoire du groupe allemand ⁠ayant par ailleurs ‌qualifié mardi l'offre de son concurrent italien de "très basse".

"Pour nous, le ⁠principal objectif de cette offre est de briser l'impasse. La situation dans laquelle ‌nous nous trouvons tous depuis environ 18 mois est sous-optimale pour tout ⁠le monde", a déclaré mercredi Andrea Orcel.

UniCredit s'attend à ce ⁠que l'offre, qui propose ‌une prime étroite de 4%, ne fasse qu'augmenter légèrement sa participation dans Commerzbank, qui ​s'élève actuellement à un peu moins de ‌30%, y compris une partie détenue via des contrats dérivés.

Andrea Orcel a ajouté que les conditions de ​l'offre pourraient être améliorées si un dialogue aboutissait à "un résultat avec lequel tous les acteurs se sentent à l'aise" et que les préoccupations d'UniCredit "en termes de ⁠domaines où nous devrions nous devrions anticiper le comblement des lacunes" étaient prises en compte.

"Sur cette base, pourrions-nous revoir les conditions de l'offre, qui deviendraient alors quelque chose de complètement différent ? ... Bien sûr que nous le pouvons", a-t-il déclaré.

"Pour le moment (...) ce n'est pas un scénario que nous envisageons", a-t-il ajouté.

(Valentina Za; version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)