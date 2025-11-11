Parker Hannifin progresse après l'acquisition de Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions du fabricant de produits de contrôle des mouvements Parker Hannifin PH.N augmentent de près de 1,2 % à environ 850,4 dans les échanges du matin

** La société rachète le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquide Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars afin d'étendre sa présence sur le marché des pièces détachées

** Le segment de la filtration et des matériaux d'ingénierie de PH représentait 42,5 % de ses ventes totales au cours de l'exercice 2025

** L'opération devrait être conclue dans les six à douze mois

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 33,7 % depuis le début de l'année