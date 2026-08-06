Parker-Hannifin prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de pièces aérospatiales

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Parker-Hannifin PH.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street. Le fabricant de technologies de mouvement et de contrôle a en effet bénéficié d’une demande soutenue pour ses composants dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, ce qui a entraîné une hausse d’environ 7 % du cours de l’action de la société avant l’ouverture du marché.

Ce fournisseur de composants et de systèmes utilisés dans les avions militaires et commerciaux a bénéficié d’une demande soutenue dans le secteur de la défense ainsi que de ventes résilientes sur le marché des pièces de rechange.

L'activité de marché secondaire consiste à vendre des pièces de rechange et des produits d'entretien après la vente de l'équipement d'origine, générant ainsi un chiffre d'affaires récurrent à forte marge pour les fournisseurs industriels.

* La directrice générale Jenny Parmentier a déclaré que Parker s’attend à ce que l’exercice 2027 soit une année record, soutenue par une reprise qui s’étend sur les marchés industriels et une croissance organique positive dans tous les secteurs verticaux.

* La société, basée à Mayfield Heights, dans l’Ohio, table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2027 compris entre 34,25 et 35,25 dollars par action, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation des analystes de 34,04 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du segment des systèmes aérospatiaux de la société a progressé de 13,4 % pour atteindre 1,90 milliard de dollars.

* La société, qui fournit des cellules et des composants de moteurs à Boeing BA.N et à Airbus AIR.PA , a enregistré un bénéfice ajusté par action de 9,27 dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions des analystes qui s’établissaient à 8,27 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires trimestriel total de la société a atteint 5,76 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 5,57 milliards de dollars.

* Les prévisions de Parker pour l'exercice 2027 ne tiennent pas compte des acquisitions en cours de Filtration Group et de l'activité aérospatiale commerciale et de défense de Circor , a-t-elle précisé.