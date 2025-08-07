Parker-Hannifin améliore ses résultats du quatrième trimestre grâce à la demande de pièces aéronautiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Parker-Hannifin PH.N a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street jeudi, grâce à une demande soutenue pour ses pièces aéronautiques et ses produits de contrôle de mouvement, ce qui a fait grimper ses actions de 4,5 % dans les échanges avant bourse.

Le fournisseur de cellules d'air et de composants de moteurs pour Boeing BA.N et Airbus AIR.PA a misé sur une hausse de la demande, les constructeurs d'avions augmentant leur production pour répondre aux commandes de nouveaux jets.

Les compagnies aériennes ont également dû faire voler une flotte plus ancienne dans un contexte de pénurie persistante de nouveaux avions, ce qui a stimulé les commandes de pièces de rechange auprès d'entreprises comme Parker.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 7,69 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 7,10 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le segment aérospatial de la société a vu ses ventes augmenter de 9,7 % pour atteindre 1,68 milliard de dollars, ce qui a porté le chiffre d'affaires total à 5,24 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à des ventes de 5,11 milliards de dollars.

Parker a prévu son bénéfice pour l'exercice fiscal 2026 entre 28,40 et 29,40 dollars par action sur une base ajustée, contre des estimations de 29,02 dollars.