Paris sous-performe en Europe

(AOF) - La journée de mardi a été relativement calme pour les grands indices du Vieux-Continent, malgré des rendements obligataires toujours élevés pour les emprunts d’Etat allemand ou français à 10 ans par exemple. Les investisseurs ont évité de prendre trop de risque avant le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a débuté ce mardi et s’achèvera mercredi, vraisemblablement avec l’annonce d’une baisse des taux directeurs de 25 points de base. Le CAC 40 a terminé en repli de 0,69%, à 8 052.51 points, tandis que le DAX 40 a progressé de 0,52%, à 24 170,92 points.

Si le principal indice français a été l'un des seuls en baisse parmi ses homologues européens, c'est en partie à cause du repli des valeurs du secteur du luxe, qui sont fortement représentées. EssilorLuxottica a notamment subi de lourds dégagements avec l'annonce de l'arrivée, l'année prochaine de deux modèles de lunettes intelligentes de Google, venant concurrencer les siens, développés avec Meta.

De son côté, le DAX 40 à Francfort a profité de la forte hausse de Rheinmetall, après des informations de Bloomberg selon lesquelles le gouvernement allemand s'apprête à débloquer près de 52 milliards d'euros pour des commandes dans le secteur de la défense.

Aux Etats-Unis, les indices sont dans le vert. Le Dow Jones avance de 0,29%, à 47 879 points, le S&P 500 grimpe de 0,20%, à 6 861 points, et le Nasdaq Composite s'adjuge 0,13%, à 23 576 points.

La tendance risque d'être figée jusqu'à mercredi soir 20h, heure française, et la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire. Selon toute vraisemblance, la Fed devrait annoncer une baisse de son principal taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette comprise entre 3,5 et 3,75%. Le discours de Jerome Powell, président de la Fed, sera également particulièrement suivi.

Pour Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac : " la Réserve Fédérale (Fed) aborde sa réunion dans un climat de division inédit depuis cinq ans ; deux camps presque parfaitement équilibrés s'opposent : six membres, dont deux issus de la mouvance MAGA, poussent pour un assouplissement tandis que six soutiennent le maintien des taux. Si Powell procède à la baisse de 25 points de base attendue, il devra sans doute la contrebalancer par un discours plus ferme pour rassurer les gardiens de l'orthodoxie monétaire : Une " baisse hawkish ", oxymore assumé ".

Au niveau de la macro-économie, aux Etats-Unis, selon une estimation hebdomadaire du cabinet ADP, une statistique nouvellement publiée depuis la fin octobre, la création de 4 750 emplois a été observée la semaine dernière, après 13 500 destructions une semaine plus tôt. Il s'agit des premières créations d'emploi depuis la première diffusion de cette statistique le 28 octobre dernier.

En outre, selon le rapport JOLTS du Département américain du Travail, il y a eu 7,658 millions d'ouvertures de postes en octobre, là où les analystes tablaient sur 7,2 millions.