Paris: reprend son souffle à la veille d'une séance décisive

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur une perte limitée de 0.24%, à 7555 points, pénalisée par Schneider Electric (-6,4%), LVMH (-2,5%) ou encore Legrand (-2,4%), mais aidée par Capgemini (+5,6%) et Thales (+2,4%) notamment.



Outre-Atlantique, Wall Street évolue sans direction avec S&P et Nasdaq à l'équilibre tandis que le Dow Jones grappille 0,4% .



Sur le front des statistiques, la confiance du consommateur américain s'est dégradée de -7,9 points pour s'établir à 86 pour avril, contre 93,9 en mars.



L'enquête mensuelle du Conference Board précise que si l'indice de la situation présente ne s'est tassé que de 0,9 point à 133,5, celui des attentes a plongé de 12,5 points à 54,4, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2011.



L'indice des attentes -basé sur les perspectives à court terme pour les revenus, les affaires et les conditions du marché du travail- ressort aussi bien inférieur au seuil des 80, qui signale habituellement une récession à venir.

Même thématique, même punition en Europe : l'indice du sentiment économique (ESI) a baissé de 1,4 point en avril 2025 dans l'ensemble de l'Union européenne (à 94,4) comme dans la zone euro (à 93,6), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



A l'échelle de l'UE, le déclin de l'indice résulte d'une baisse marquée de la confiance chez les ménages, dans les ventes au détail et dans une moindre mesure dans les services, alors qu'elle est restée à peu près stable dans l'industrie et la construction.



L'indicateur des anticipations d'emploi (IEE) a continué de reculer dans l'UE (-0,7 point à 96,9), tandis qu'il est resté inchangé dans la zone euro (à 96,5). Les deux indicateurs obtiennent ainsi des résultats inférieurs à leurs moyennes respectives à long terme.



Demain, les investisseurs découvriront les premières estimations de la croissance au 1er trimestre aux Etats-Unis et en zone euro, puis les résultats de Microsoft et Meta dans la soirée.



Si de nombreuses entreprises européennes ont dévoilé leurs performances de premier trimestre aujourd'hui (adidas, Capgemini, Deutsche Bank, HSBC, Schneider Electric ou Novartis), les choses sérieuses commenceront véritablement demain avec une séance marquée par une avalanche de résultats de sociétés et d'indicateurs économiques qui prendra les allures d'un 'Super Wednesday' juste avant le congé du 1er mai.



Au lieu de s'interroger sur l'imminence supposée d'une récession qui pourrait ne pas se concrétiser, ils vont enfin pouvoir s'appuyer sur des chiffres concrets en épluchant les comptes des sociétés et les dernières statistiques.



Ils chercheront dans ces chiffres des éléments de réponse à la question qui les taraude depuis un moment maintenant, à savoir ce que la guerre commerciale pourrait causer comme dégâts sur les perspectives de profits.



'Les premières publications du premier trimestre ont laissé penser qu'il n'y avait rien de catastrophique jusqu'ici, mais aussi qu'il n'y a avait pas vraiment de quoi se réjouir', indiquent les analystes de Barclays.



Pour bon nombre de professionnels, les attentes du marché en ce qui concerne les bénéfices des entreprises sont encore trop élevées, alors que la visibilité sur l'évolution du dossier commercial reste faible.



'Nous pensons que les actions devraient continuer d'intégrer une prime de risque plus élevée au vu du niveau de risque élevé à l'incertitude politique', poursuit Barclays.



Comme bon nombre de spécialistes, la banque britannique juge que la question tarifaire, tant qu'elle demeurera aussi centrale, empêchera tout rebond durable des indices.



'Dès lors, nous continuons de voir les marchés d'actions évoluer dans notre trading range sachant que le pire des scénarios semble pour l'instant écarté, mais il va falloir de gros progrès sur le commerce pour qu'on revienne au-dessus des niveaux qui prévalaient avant le Jour de la Libération', conclut Barclays.



Sur le front obligataire, les T-Bonds US se détendent de -3,5Pts vers 4,1820%, nos OAT de -0,5Pt vers 3,218% et les Bunds de -1Pt vers 2,495%.

L'Euro cède 0.2% face au billet vert, à 1.14$ ; A Londres, le baril de Brent lâche 1.5%, à 64.6$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Capgemini annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5,55 milliards d'euros sur les trois premiers mois de 2025, soit une croissance de 0,5% à taux de change courants et un recul limité à -0,4% à taux de change constants.



Amundi publie un résultat net ajusté de 303 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025. Hors la contribution exceptionnelle d'impôt, il aurait été proche de 350 millions, en progression de 10% par rapport au premier trimestre 2024.



Air France-KLM a annoncé mardi que l'ancienne ministre des Armées Florence Parly avait été nommée présidente de son conseil d'administration.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.