Paris rebondit malgré la stagnation de l'économie française

La Bourse de Paris rebondit nettement vendredi, au lendemain d'une séance difficile. Le CAC 40 gagne 1,01%, à 8 405 points, profitant d'un regain d'optimisme sur les marchés européens malgré des indicateurs économiques décevants en France. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,70%, tandis que le DAX avance de 0,57%.

Les investisseurs semblent ainsi mettre temporairement de côté les préoccupations budgétaires françaises et se concentrent désormais sur le symposium de Jackson Hole, rendez-vous incontournable des banquiers centraux et des marchés financiers. L'attention se portera notamment sur le discours de Kevin Warsh, attendu à 16 heures, heure de Paris. Les opérateurs seront particulièrement attentifs aux indications susceptibles d'être données sur les perspectives de politique monétaire.

Le rebond des actions intervient pourtant dans un environnement macroéconomique français peu porteur. L'économie a stagné au deuxième trimestre, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee. Entre avril et juin, le PIB est resté stable, à 0,0 %, alors qu'une première estimation publiée fin juillet faisait état d'une croissance de 0,2 %. Le PIB s'est finalement contracté de 0,2 % sur les trois premiers mois de l'année, contre un recul de 0,1 % estimé précédemment, confirmant le coup de frein subi par la deuxième économie de la zone euro.

Par ailleurs, les prix à la consommation ont progressé de 2,4 % sur un an, après 2,1 % en juillet, selon les données provisoires de l'Insee. Sur un mois, ils ont augmenté de 0,7 %, après une hausse de 0,6 % en juillet.

Les intervenants surveilleront au cours de la séance l'indice Michigan de confiance des consommateurs pour le mois d'août.

EssilorLuxottica et Interparfums se distinguent

Du côté des valeurs, EssilorLuxottica figure parmi les principales progressions de la séance avec un gain de plus de 2%. Le géant de l'optique bénéficie de l'annonce du lancement d'un programme de rachat portant sur cinq millions de ses propres actions.

Interparfums se distingue également et avance de plus de 3%. Le titre profite du soutien d'Oddo BHF, qui a relevé sa recommandation de " neutre " à "surperformance" et porté son objectif de cours de 27 à 32 euros.

Ailleurs en Europe, Ackermans & van Haaren (AvH) s'envole de plus de 7% à Bruxelles. Le conglomérat belge profite de résultats semestriels en forte hausse, qui l'ont conduit à relever ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,11% à 1,1640 dollar.