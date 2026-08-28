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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 12:53
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(Actualisé avec Nvidia, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones

.DJI , mais en baisse de 0,07% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,31% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O - Sa filiale Google a annoncé vendredi avoir modifié sa politique en matière de spam en Europe afin de répondre aux préoccupations de l'Union européenne, qui auraient pu entraîner une amende pour violation des règles de la concurrence.

* PAYPAL PYPL.O - Un consortium regroupant la société de capital-investissement Advent et le prestataire de services de paiement Stripe avait renoncé à racheter ce pionnier de la fintech, selon une information de l'agence Bloomberg.

L'action PayPal chute de 13% en pré-ouverture.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O - L'action perd 8,6% avant la cloche, le fabricant de puces n'ayant pas réussi à présenter une révision à la hausse significative de ses prévisions de chiffre d'affaires à long terme, malgré la signature d'un nouvel accord majeur avec Google portant sur des puces d'IA.

* NVIDIA NVDA.O est indiqué en baisse de 1% après les gains enregistrés la veille grâce à ses résultats et perspectives supérieurs aux attentes.

* GAP GAP.N - L'action bondit de 14% en pré-ouverture, après que le détaillant de vêtements a nommé un président-directeur général pour sa marque Old Navy, annoncé des résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et relevé ses prévisions de bénéfice annuel.

* AUTODESK ADSK.O - L'éditeur de logiciels a annoncé tabler sur un bénéfice ajusté compris entre 3,04 et 3,09 dollars par action au troisième trimestre, soit un niveau inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,14 dollars, selon les données LSEG.

En avant-Bourse, le titre recule de 4,2%.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

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ALPHABET-A
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AUTODESK INC
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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MARVELL TECH
241,4500 USD NASDAQ -1,49%
NASDAQ Composite
26 541,35 Pts Index Ex +1,57%
NVIDIA
227,9800 USD NASDAQ +8,74%
PAYPAL HOLDINGS
61,4700 USD NASDAQ -0,55%
S&P 500 INDEX
7 730,99 Pts CBOE +0,72%
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