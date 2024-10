Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: peu de changement après de nombreuses publications information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Après une clôture pratiquement à l'équilibre mardi, le CAC40 en baisse de 0,3% vers 7510, débute la séance sur une note prudente alors que la saison des publications trimestrielles s'intensifie.



'Le marché boursier commence à se mettre à l'heure américaine et fait le pari que Trump a de fortes chances de gagner le scrutin du 5 novembre', estime par ailleurs Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



Si cet élément est selon lui une cause de la hausse des rendements obligataires, le conseiller en stratégie d'investissement souligne que 'la corrélation négative entre le marché obligataire et les actions n'est pas systématique'.



'Le marché américain est en outre plus résilient que le marché européen en raison des résultats dans l'ensemble positif. En Europe, nous avons eu la confirmation que le momentum économique ralentit, ce qui pèse sur les résultats', poursuit-il.



L'actualité des entreprises continue d'ailleurs de rythmer la semaine à Paris, avec de nombreuses publications ce matin comme celles d'Air Liquide, qui vient de dévoiler un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 3,3% en données comparables (en baisse de 0,7% en données publiées). Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 6,76 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024.



La matinée a aussi vu paraitre, par exemple, le chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique Ipsen, accompagné d'un relèvement de ses objectifs annuels, ou encore celui de Thales, marqué par des commandes en forte progression.



Thales a annoncé un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2024 de 14,07 milliards d'euros, en croissance de 9,4% au total et de 6,2% à périmètre et changes constants, une croissance organique tirée en particulier par le secteur défense et sécurité (+8,5%).



Parmi les autres poids-lourds de la cote parisienne, les opérateurs pourront aussi réagir aux points d'activité à fin septembre du géant des cosmétiques L'Oréal ou du groupe de communication Vivendi, dévoilés mardi soir.





