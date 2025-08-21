Paris: les investisseurs limitent les risques avant le rendez-vous de Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 10:55









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris cède 0,3% ce matin, autour des 7945 points, pénalisée par le luxe avec -1,3% pour L'Oréal, LVMH et Kering.

Les investisseurs viennent de prendre connaissance des indices PMI sur le Vieux Continent. Ainsi, l'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro, produit par S&P Global, est passé de 50,9 en juillet à 51,1 en août, signale une croissance de l'activité globale de la région pour un huitième mois consécutif, à son rythme le plus soutenu depuis mai 2024.



Cette accélération de la croissance de l'activité a reflété la plus forte hausse depuis près de trois ans et demi du secteur manufacturier, alors que la hausse observée dans les services a été plus faible que celle du mois précédent.



'Malgré les vents contraires, parmi lesquels les droits de douane imposés par les Etats-Unis et le climat d'incertitude générale, les entreprises de la région font preuve de résilience', analyse Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale s'est fortement rapproché de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, passant de 48,6 en juillet à 49,8 en août.



Il a même atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l'activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu'une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français.

L'attention des marchés est désormais tournée vers le Wyoming, où débute aujourd'hui le symposium de Jackson Hole, rendez-vous annuel des banquiers centraux qui se conclura par la très attendue déclaration de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Les intervenants espèrent que le patron de la Fed fournira quelques indices sur le calendrier des baisses de taux à venir aux Etats-Unis.



Le risque principal pour les actifs risqués tient à la divergence entre les déclarations récentes de Jerome Powell, qui n'ont donné aucune certitude aux investisseurs, et les anticipations des marchés, qui tablent à plus de 81% sur une baisse de 25 points de base en septembre.



Pour bon nombre de spécialistes, le marché place trop d'attentes dans Jackson Hole, bien qu'il apparaisse peu probable que le banquier central annonce quelque chose susceptible de faire bouger les marchés, raison pour laquelle les investisseurs ont semblé trouver peu de raisons d'acheter ces derniers jours.

Le récent ralentissement du marché du travail américain a cependant alimenté les spéculations sur un assouplissement monétaire.



Sachant que le symposium de Jackson Hole sera consacré aux questions de l'emploi, la publication à 14h30 aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage sera suivie de près, dans la mesure où celles-ci pourraient fournir des indications sur la demande en main-d'oeuvre.



Publiées hier soir, les 'minutes' de la réunion de juillet de la Réserve fédérale ont également fourni quelques éléments intéressants concernant l'avenir de la politique monétaire américaine.



'Globalement, les participants ont souligné qu'il existait des risques des deux côtés du mandat de la Fed, en mettant surtout l'accent sur le risque de remontée de l'inflation d'un côté, et celui d'un affaiblissement de l'emploi de l'autre', résument ce matin les équipes de Danske Bank.



'La majorité a jugé que la menace inflationniste pesait plus lourd, plusieurs ont estimé que les deux risques s'équilibraient à peu près, et une poignée a considéré que le vrai danger venait plutôt du marché du travail', souligne la banque danoise.



L'annonce des résultats trimestriels de Walmart, à l'heure du déjeuner, pourrait dynamiser la cote, alors que le numéro un mondial de la distribution, confronté aux tensions commerciales, va devoir adapter sa stratégie afin de maintenir ses prix compétitifs et de continuer à gagner des parts de marché, au risque de quelque peu sacrifier ses marges.



À Londres, le baril de Brent gagne 0,4%, à 67,3 USD le baril. L'euro reste stable face au billet vert, autour de 1,165 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eiffage a annoncé hier soir que sa filiale Eiffage Énergie Systèmes avait enregistré près de 950 millions d'euros de prises de commandes en Allemagne au premier semestre 2025, renforçant sa position sur le marché des services à l'énergie.



EDF annonce le succès de son émission inaugurale d'obligations senior 'Kangourou' multi-tranches pour un montant nominal d'un milliard de dollars australiens, une opération dont le règlement-livraison devrait intervenir le 28 août.



Enfin, Nacon a dévoilé jeudi matin, à l'occasion du salon Gamescom de Cologne, une série de nouveaux produits incluant son jeu d'action-aventure très attendu 'Hell is Us'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.