Paris en repli après son record de la veille, les résultats en vedette
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 10:36
A 10h30, le CAC 40 recule de 0,59%, à 8 378,89 points, une baisse que l'on retrouve également sur l'ensemble des autres principales places européennes comme le DAX 40 à Francfort qui perd 0,51%, à 25 148,71 points, ou encore le FTSE 100 à Londres qui cède 0,30%, à 10 653,98 points.
Hier soir aux Etats-Unis, les indices ont fini dans le vert, soutenu notamment par le rebond des grandes valeurs technologiques. La séance américaine a été également marquée par la publication des Minutes de la Fed. Dans le compte-rendu de sa dernière réunion, la banque centrale américaine a révélé que plusieurs membres du FOMC ont indiqué qu'il faudrait relever les taux si l'inflation restait élevée. La décision sur le statu quo sur les taux de la réunion des 27 et 28 janvier a en revanche été prise par presque tous les membres.
La micro-économie sur le devant de la scène
Les investisseurs ont une avalanche de publications d'entreprises à digérer. Au sein du CAC 40, Airbus abandonne 6,02%, le groupe a dévoilé des résultats annuels globalement en hausse, mais les intervenants apprécient moins la réduction de l'objectif de production de l'A320, liée aux retards de Pratt & Whitney dans la livraisons de moteurs. En repli également, Euronext cède 3,95%, après avoir publié des comptes légèrement supérieurs aux attentes, mais les prévisions de charges d'exploitation pour 2026, plus élevées que prévu, sont sanctionnées. Renault fait le yoyo et après avoir gagné plus de 3%, s'affiche désormais en repli de 3,65%. Le constructeur automobile a publié des résultats annuels globalement en ligne avec le consensus sur les indicateurs clés.
Toujours au sein du principal indice parisien, mais dans le vert, Pernod Ricard progresse de 0,86%. Les comptes semestriels du groupe de vins et spiritueux ont diminué, notamment le bénéfice net part du groupe qui s'est affaissé de 18%, à 975 millions d'euros. Orange est également dans le haut du palmarès et bondi de 4,21%, après des résultats solides et des perspectives encourageantes.
Au sein du SBF 120 de fortes variations sont également observées. Air France-KLM s'envole de 13,43%, après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation record en 2025. De son côté FDJ United bondi de 8,32% grâce à des perspectives 2028 encourageantes.
A l'inverse, dans le bas du palmarès du SBF 120 on retrouve Eramet qui chute de 19,97%. Avant ce lourd repli, le titre affichait déjà une perte de 30,57% en un peu moins d'un mois, en raison d'une crise de gouvernance. Hier soir, le groupe minier et métallurgique a dévoilé une perte de 477 millions d'euros sur l'exercice 2025. Nexans trébuche de 5,42% en dépit de bons résultats annuels, mais son nouveau directeur général a observé un début d'année 2026 plus volatil.
Des statistiques aux Etats-Unis
Les investisseurs disposent d'un peu de temps pour digérer ces résultats d'entreprises, d'autant que l'actualité macro-économique du jour est uniquement américaine pour les indicateurs les plus importants. A 14h30, ils surveilleront l'indice de la Fed de Philadelphie du mois de février, ainsi que les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et la balance commerciale de décembre.
Sur le marché des devises, l'euro est en légère hausse face au billet vert ( 0,14%) et se négocie à 1,1803 dollar.
Le prix du baril de pétrole se reprend au lendemain d'une forte chute liée aux tensions géopolitiques (la fin des négociations entre l'Ukraine et la Russie et l'intensification des préparatifs militaires des Etats-Unis au large de l'Iran). A Londres, le brent de la Mer du Nord gagne 1,55%, à 71,41 dollars.
