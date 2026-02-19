Câbles: Nexans sur sa lancée en 2025 avec un bénéfice net en hausse de 26%

( AFP / PHILIPPE MERLE )

Le groupe de câbles français Nexans , deuxième mondial derrière l'italien Prysmian, a annoncé jeudi une hausse de 26% de son bénéfice net en 2025 à 352 millions d'euros, et des ventes en progression de près de 13% à 7,8 milliards d'euros, profitant de la forte demande d'électrification.

Présent dans 41 pays et employant 25.700 personnes, Nexans a entrepris ces dernières années un recentrage de ses activités sur l'électrification du monde et ses clients les plus rentables. Il bénéficie notamment du déploiement des câbles sous-marins ou du raccordement de parcs éoliens en mer.

Son nouveau directeur général Julien Hueber, qui a remplacé mi-octobre l'emblématique Christopher Guérin, s'est réjoui de "performances soutenues" en 2025 et précisé que le groupe arrivait à la "fin de la rotation" de son portefeuille recentré sur l'électrification.

Le groupe a en effet annoncé être entré en négociations exclusives avec Motherson pour lui céder l'activité faisceaux de câble automobile Autoelectric, basé à Floss en Allemagne et qui emploie près de 14.000 personnes, pour une valeur d'entreprise de 207 millions d'euros.

"La finalisation de la transaction envisagée pourrait intervenir à la mi‑2026" précise Nexans.

Le dirigeant observe un début 2026 "plus volatil", mais pense que la "résilience" du "profil d'activité" et l'"agilité" des opérations fournissent "des bases solides pour continuer à exécuter (la) stratégie et générer durablement de la valeur", a dit M. Hueber.

L'entreprise prévoit de verser un dividende de 2,9 euros par actions au titre de 2025, sous réserve d'un vote favorable en assemblée générale le 21 mai. Le dividende est en hausse de 11,5% sur un an, "traduisant la confiance du groupe dans sa capacité à générer de la trésorerie et la solidité de son profil financier".

L'entreprise s'est fixé pour objectif financier un Ebitda (bénéfice brut d'exploitation) ajusté compris entre 730 et 810 millions d'euros en 2026 (728 millions d'euros en 2025, en hausse de 27,3% par rapport à 2024), et un flux de trésorerie disponible compris entre 210 et 310 millions d'euros (flux de trésorerie disponible de 344 millions d'euros en 2025).