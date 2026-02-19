Le bénéfice net de Tikehau recule à nouveau, la société abaisse ses objectifs

Antoine Flamarion à Paris, le 6 mai 2024. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

La société de gestion Tikehau Capital, pénalisée par des effets de change défavorables et des moins-value en dette et en immobilier, a publié jeudi un résultat net à nouveau en recul pour 2025, et révisé à la baisse ses objectifs financiers pour cette année.

La société, active aussi en capital-investissement, évolue au gré de l'activité économique, soumise à de nombreuses incertitudes.

A 136,4 millions d'euros, le bénéfice net recule de 12% sur un an, après déjà une baisse en 2023 et loin des 320 millions d'euros record de 2022.

Ce sont les revenus du portefeuille d'investissements de Tikehau qui ont le plus souffert l'an dernier (-20%), essentiellement à cause de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar et à la livre sterling.

Les fonds gérés par Tikehau ont investi un total de 7,6 milliards d'euros l'an dernier (+35%), l'essentiel en dette privée, et cédé pour 4,0 milliards d'euros d'actifs (+89%).

Coté à Paris depuis 2017, Tikehau gère près 53 milliards d'euros d'actifs - un record - et disposait à fin décembre de 7,6 milliards d'euros de "poudre sèche", c'est-à-dire de capitaux disponibles pour les investissements à venir.

Dans un communiqué séparé, la société a publié une revue stratégique basée autour de trois axes (augmenter la taille, accélérer la génération de revenus et allouer les ressources de manière plus stratégique), agrémentée de nouveaux objectifs moins ambitieux que ceux encore promus l'été dernier, sans toutefois les expliciter dans l'immédiat.

Elle souhaite atteindre "au moins" 60 milliards d'euros d'encours cette année, contre 65 milliards d'euros auparavant, et vise un bénéfice net compris entre 420 et 520 millions d'euros, contre 500 millions d'euros auparavant.

"Nous sommes convaincus que notre trajectoire générera non seulement de la valeur, mais aussi des retours plus importants pour nos actionnaires", ont déclaré les cofondateurs Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, cités dans un communiqué.

Il faut dire que Tikehau, créé en 2004, a du mal à convaincre les boursicoteurs. Le cours de Bourse a reculé de plus de 25% sur un an, mais reste relativement stable depuis le 1er janvier (+0,51%).

L'effectif de la société est lui aussi orienté à la baisse: elle compte aujourd'hui 717 collaborateurs répartis dans 17 bureaux à travers le monde.