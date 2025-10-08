Paris clôture haut dans le vert, non loin de son record

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a clôturé haut dans le vert mercredi, ignorant les remous politiques, entraînée par les valeurs du luxe et un rebond des titres bancaires.

Le CAC 40 a avancé de 85,28 points, soit 1,07%, pour conclure à 8.060,13 points, à dix points de son record.

"Il y a une crise politique mais pas de crise financière", résume l' Amundi Investment Institut dans une note de recherche sur le marché français mercredi après le début de semaine chaotique qui a vu la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu quelques heures après la formation de son gouvernement.

La réaction initiale de l'indice CAC 40 "a été négative mais pas brutale", rappellent ces analystes, notant que "les actions domestiques, comme les banques, ont subi quelques prises de bénéfices".

"Le risque politique a beaucoup touché les banques qui remontent", a aussi relevé auprès de l'AFP le conseiller en investissement Gregoire Kounowski de Norman K.

Parmi les valeurs bancaires, Société générale a repris 2,10% à 54,42 euros et le Crédit agricole a gagné 1,10% à 16,48 euros.

À ce stade, l'événement politique "est implicitement interprété comme intérieur plutôt que systémique, comme politique plutôt que financier", explique-t-on chez Amundi.

Même son de cloche auprès du conseiller en investissement de Norman K pour qui la crise politique française "a eu très peu d'incidence".

La place parisienne a "comme si de rien n'était" rattrapé la baisse de lundi, "que ce soit au niveau de la dette ou des actions", a commenté le spécialiste.

Le taux d'emprunt à dix ans est redescendu à 3,51% alors qu'il était monté jusqu'à 3,61% lundi.

Le luxe s'emballe

Les valeurs du luxe qui avaient touché un point bas cette année avec les droits de douane et une contraction de la demande chinoise "s'emballent", a commenté Gregoire Kounowski de Norman K.

Le nouveau directeur général du groupe de luxe Kering Luca de Meo, venu de Renault , commence à mettre en ordre de bataille les dirigeants du groupe propriétaire des marques Gucci et Saint Laurent notamment.

Il doit échanger avec les principaux responsables du groupe, plusieurs centaines de dirigeants, après leur prise de connaissance d'un mémo proposant plusieurs pistes de travail pour relancer le groupe, a appris un journaliste de l'AFP mercredi.

Kering a gagné 1,81% à 314,80 euros, LVMH a bondi de 2,77% à 575,50 euros et Hermès a pris 1,89% à 2.155 euros.

