Paris attendue dans le vert, aidée par Wall Street et Schneider Electric

Au lendemain d'un gain de 0,78% à 7 935 points pour le CAC 40, les contrats à terme sur l'indice ( 30 points) présagent une ouverture favorable à Paris, encouragée par le redressement de Wall Street en cours de séance hier soir et par un relèvement d'objectif de la part de Schneider Electric ce matin.

Jeudi soir à Wall Street, si le Nasdaq 100 a terminé très légèrement dans le rouge (-0,05% à 29 936 points), le S&P 500 a terminé sur un gain de 0,33% à 7 744 points, tandis que le Dow Jones s'est adjugé 1,08% à 52 178 points à la clôture.

La séance avait pourtant mal commencé à la suite d'un nouveau rapport témoignant de pressions inflationnistes plus importantes que prévu : les prix à la production américains ont bondi de 1,3% en septembre, contre une hausse de seulement 0,5% attendue, soit leur plus forte progression mensuelle depuis mars 2022.

Malgré ces chiffres, le moral des investisseurs s'est redressé en cours de séance, aidé par une nette détente des rendements obligataires, les investisseurs privilégiant les Treasuries face aux inquiétudes grandissantes concernant les investissements dans l'IA.

Le taux américain à 10 ans a ainsi perdu 11 points de base, à 5,08%, profitant également des déclarations de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, qui a estimé que de nouvelles hausses de taux seraient probablement nécessaires, mais pas dès la réunion d'octobre.

Au chapitre des statistiques du jour, les opérateurs devraient prendre connaissance cet après-midi, aux Etats-Unis, des prix à l'importation et à l'exportation, puis des chiffres de la production industrielle pour le mois de septembre.

Schneider Electric rassure

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Schneider Electric annonce ce matin, à l'occasion de son point d'activité trimestriel marqué par une croissance organique vigoureuse, relever son objectif de croissance organique de l'EBITA ajusté pour l'ensemble de 2026, avec une prévision désormais comprise entre 18% et 21%.

"Comme attendu, les centres de données restent un moteur clé de croissance, alors que nous continuons à exécuter notre carnet de commandes tout en enregistrant au cours du trimestre une demande en hausse à trois chiffres, renforçant la visibilité pour 2027 et 2028", souligne son directeur général, Olivier Blum.

De son côté, Mercialys a affiché une croissance de 2,5% de ses loyers facturés sur les neuf premiers mois de 2026, avec une croissance organique de 2,3%, soit 230 points de base au-dessus de l'indexation, permettant à la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial de confirmer ses objectifs annuels.

Toujours sur le front des publications d'entreprise, le groupe de médias et d'édition Lagardère a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% en données publiées et de 2,6% à données comparables pour les neuf premiers mois de l'année, porté par la progression de l'ensemble de ses activités.