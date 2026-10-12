Pari perdu pour Trump : le pétrole reste orienté à la hausse

Malgré l'annonce d'un accord entre Washington et Moscou visant à accroître l'offre mondiale de gazole, les cours du pétrole poursuivent leur progression. Les investisseurs restent sceptiques quant à la capacité de la Russie à honorer ses engagements.

La volte-face est spectaculaire : après avoir imposé des restrictions sur l'exportation de pétrole russe, Donald Trump a finalement annoncé un accord avec Moscou prévoyant la livraison immédiate de plus de 300 000 tonnes de gazole aux marchés américain et mondial, suivies de 500 000 tonnes supplémentaires en novembre, puis de 1 million de tonnes dans la foulée.

"Grâce à notre contrôle total du détroit d'Ormuz et à cette annonce majeure concernant l'énergie russe, les prix du gazole pour les Américains et, plus largement, pour le monde entier, vont chuter rapidement et dans des proportions record !", s'est enthousiasmé le président américain sur Truth Social.

Sauf que les marchés ne sont pas dupes : le WTI bondit de 2,6%, autour de 93,2 dollars le baril, tandis que le Brent progresse de 2,6% également, à 106,2 USD.

Chez AlphaValue, Frédéric Lorec rappelle que l'assouplissement des sanctions sur le pétrole russe pourrait d'ailleurs faire l'objet de recours judiciaires ou de contestations au Congrès, cette mesure ayant été adoptée sans son approbation.

Le spécialiste des hydrocarbures s'interroge également sur la capacité de Moscou à honorer ses engagements, alors que les exportations russes de gazole se sont effondrées sous l'effet des frappes ukrainiennes contre les raffineries.

"Même si ces livraisons pourraient temporairement réduire les marges de raffinage du gazole, les volumes restent trop limités pour provoquer une détente durable, notamment dans un contexte de perturbations persistantes dans le détroit d'Ormuz et de contraintes pesant sur les capacités mondiales de raffinage", souligne l'expert.

Selon le FT, à la suite de cet accord, les Etats-Unis menacent désormais de suspendre le système d'acquisition qui fournit des armes à l'Ukraine afin de pousser Kyiv à mettre fin à ses frappes en profondeur contre les infrastructures énergétiques russes.

Dans ce contexte, le début de semaine s'annonce hésitant outre-Atlantique. A l'ouverture de Wall Street, les principaux indices devraient évoluer à proximité de leur point d'équilibre.

Sur le front des valeurs, Bernstein et Jefferies ont réaffirmé ce matin leur optimisme quant au potentiel boursier de Boeing, tout en soulignant les incertitudes entourant la montée en cadence de la production et la capacité du constructeur à générer durablement de la trésorerie. Le titre accuse un repli d'environ 12% depuis le début de l'année.

Enfin, la saison des résultats débutera demain aux États-Unis, avec notamment les premières publications de JPMorgan, Johnson & Johnson, UnitedHealth, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citigroup.