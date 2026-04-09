Paramount sécurise le financement de son rachat de Warner Bros Discovery
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 20:01
Paramount Skydance a annoncé avoir finalisé la syndication de son prêt relais et sécurisé des financements permanents auprès d'un consortium de 18 banques. Le montant total de la dette engagée a été ramené à 49 milliards de dollars, contre 54 milliards auparavant. Cette structuration inclut notamment un prêt à terme de 5 milliards de dollars ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable du même montant, tandis qu'une facilité de 3,5 milliards a été abandonnée.
L'ensemble des financements est garanti par les actifs du futur groupe fusionné, qui réunira Paramount Global, Skydance Media et Warner Bros Discovery. Cette opération, annoncée en février après une concurrence intense, notamment avec Netflix, doit être finalisée au troisième trimestre, sous réserve des autorisations réglementaires.
Avec une dette nette attendue proche de 80 milliards de dollars après la fusion, ce rapprochement illustre l'ampleur du pari stratégique engagé. Paramount cherche à redéfinir sa position dans l'industrie du divertissement et du streaming, dans un contexte de consolidation accélérée du secteur.
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